淘寶香港首階促銷活動GMV錄雙位數增幅

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，推出淘寶PLUS升級服務兩星期，但留意到享有淘寶PLUS服務的同類商品的銷售額較去年同期未有淘寶PLUS 時的成交額大幅增長，相信提升消費者服務是最有效推動業務增長的方式，也是淘寶香港站的發展方向。

他又指，今年第一波銷售期，看到港人在淘寶上消費的件單價按年有所提升，反映公司不斷升級物流、支付及客服等服務的策略奏效。

淘寶PLUS是淘寶香港站於今年電商促銷活動開始時推出的升級服務，包括滿額包郵降門檻、提供更多香港本地退服務選擇、專屬客戶服務等，以提升消費者的購物體驗。

另外，基於第一波銷售表現理想，淘寶香港站將於第二波銷售期，即11月10日晚上8時至11月11日晚上11時59分，加碼延續及提供更多優惠。