汪敦敬：將資金擺定存　與投入樓市有咩分別？

目前所謂的樓價下跌，並不是傳統的泡沫爆破，卻是過去數十年內從未出現的資金氾濫及定期存款金額破新高的世代。香港定期存款數字不斷上升，由去年至今流入3.73萬億元。另一方面，M3亦由去年同期16.29萬億元升至最新16.82萬億元，按年增長3.2%！

樓價下調的同時，租金連升8個月，在政府宣布減辣之後，筆者發現以現金一筆過付款買樓的人有增加趨勢，不單只是這樣，連租務成交都多了租客傾向一次過支付整整一年的租金，這種「富有效應」和樓價下跌成為市場奇妙的交響樂，很多人用1997年亞洲金融風暴的下跌例子作推演，筆者實在不能認同。

現在的高息定存有5厘，很多人錯誤地認為做定期存款是「無得輸」，所以認為不值得去做投資，這是似是而非的錯誤觀念。首先，市場是「天氣不似預期」，現在的所謂「高息定期」其實十分脆弱，只有通脹奇低、GDP數據不很出色下才顯得吸引，但如果以上因素改變或減息周期出現，囤積在定期的資金就會部分出來活動，市場也會改變！

在決策過程中，如果假設做半年定期是可以獲取最高息的，但在做定期的時段內其實也等於放棄了掌握其他出現的機會，這個就是「機會成本」了，而做定期亦無法掌握到定期之後，例如未來6個月至20年的投資機會，這正正是房地產及其他投資工具有而定期沒有的，定期只適合於投資配套裏面的現金流部分，息口高的確可以做多一點定期，但是不可以將長遠的投資機會都投入空窗期。

祥益地產總裁 汪敦敬