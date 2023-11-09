經絡：新取用按保宗數近4年低　樓市復甦需時

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，2023年10月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,809宗及97.77億元，較9月份的1,438宗及79.28億元增加371宗（25.8%）及18.49億元（23.3%），宗數及金額連跌6個月後再次回升。

10月份，新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為725宗及40.22億元，較9月份的768宗及42.16億元微跌43宗（5.6%）及1.94億元（4.6%），宗數及金額連跌4個月，宗數創47個月的新低，而金額創46個月新低；平均新取用按保貸款金額為555萬元，按月增加6萬元（1.1%）。

首10月新批出按保貸款宗數及金額為31,510宗及1,752.86億元，比去年同期的37,050宗及2,182.34億元，分別減少5,540宗（15%）及429.48億元（19.7%），宗數及金額創近4年的首10個月新低。而今年首10月新取用按保貸款宗數及金額為13,868宗及775.25億元，比去年同期15,638宗及903.69億元，分別減少1,770宗（11.3%）及128.44億元（14.2%），宗宗數及金額創近4年的首10個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10月份新取用按保數字持續下跌，仍反映第3季樓按市況低迷。踏入第4季，樓市交投仍然疲弱，發展商於施政報告推出後開始重推銷售步伐，但經濟復甦速度未如預期，加上政府放寬銀行按揭成數上限減少部份買家對按保的需求，曹德明料第4季按保數字仍會保持窄幅上落。