海怡半島放盤兩周劈價逾百萬沽　三房戶創8年新低

藍籌屋苑再錄劈價成交，鴨脷洲海怡半島套三房單位，放盤不足兩星期，累減111萬元，以869萬元成交，創同期數同類型單位近8年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島連續三日錄成交，屋苑32座中層E室，實用面積約634方呎，套三房間隔，放盤不足兩周，累減111萬元，以869萬元獲承接，呎價約13,707元，創屋苑4期同類型單位近8年新低。

●美聯黎泳傑指，筲箕灣樂融軒極高層G室，實用面積約508方呎，獲同區用家垂青，原業主叫價約900萬元，議價後以約830萬元成交，呎價約16,339元。

●中原冼子明表示，小西灣居屋富景花園2座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享山景及海景，附設裝修，已補價自由市場叫價518萬元，最新減至480萬元成交，呎價約11,137元，新買家為同區用家。

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九龍區

●香港置業黃慶龍稱，大角咀港灣豪庭7座低層A室，實用面積約346方呎，兩房間隔，望內園景，以600萬元放盤約半年後，獲外區客接洽，雙方經議價後減價約70萬元或減幅約11.7%，以530萬元成交，呎價約15,318元，低市價約3%。

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新界區

●中原陳偉業指，東涌居屋裕東苑D座低層14室，實用面積約433方呎，兩房間隔，享山景，已補價自由市場叫價480萬元，累減41萬元或約8.5%，以439萬元沽出，呎價約10,139元，新買家為年輕上車客。

●祥益袁思賢表示，天水圍Wetland Seasons Park17座低層A1室，實用面積約495方呎，兩房連士多房設計，同區換樓客沽出居屋單位，相隔4天即再入市，獲減價45萬元，以585萬元購入自用，呎價約11,818元，約3年帳面升值約7萬元。

●中原陳德孝表示，天水圍居屋天麗苑低層9室，實用面積約213方呎，開放式間隔，已補價自由市場叫價240萬元，減價4萬元，以236萬元沽出，呎價約11,080元，新買家為上車客。

●祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，原業主計劃套現換樓，故增加議幅累積減價達40萬元，以420萬元購入自用，呎價約7,692元。

●美聯周南輝指，大埔公屋富善邨善雅樓中層2室，實用面積約315方呎，兩房間隔，兩星期前於未補價第二市場以240萬元放售，區內家庭客議價2萬元，以238萬元承接，呎價約7,556元。

●中原張少聰指，大埔白石角逸瓏灣II低座7座中層B室，實用面積約633方呎，兩房間隔，望內園景，開價約790萬元，日前雙方議價後以730萬元沽出，呎價約11,532元，新買家為同區客，原業主持貨約9年，帳面獲利約77萬元。

●中原黎宗文表示，沙田大圍11月暫錄約16宗二手買賣，沙田第一城14座低層D室，實用面積約853方呎，套三房間隔，開價約1,030萬元，10月減至980萬元，日前議價後以920萬元易手，呎價約10,785元，累減約110萬元，新買家為用家。

●中原曾展鵬指，沙田花園2期雅翠苑中層C室，實用面積約269方呎，一房間隔，放盤時叫價約420萬元，議價後以370萬元易手，累減50萬元，呎價約13,755元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山聽濤雅苑8座高層B室，實用面積約745方呎，套三房間隔，開價約960萬元，議價後以899萬元易手，呎價約12,067元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山天宇海6A座低層C室，實用面積約758方呎，三房間隔，放盤約3個月，叫價820萬元，獲買家洽購，減12萬元，以808萬元成交，呎價約10,660元。

●中原何文俊指，將軍澳日出康城首都1座左翼低層B室，實用面積約681方呎，套三房間隔，最初叫價890萬元，議價後減價180萬元或約20%，以710萬元易手，呎價約10,426元。

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