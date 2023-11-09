新盤排隊登場 多項目展開軟銷
2023年11月09日 22:03
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全新盤的推售攻勢一浪接一浪。長沙灣西洋菜北街項目的樓書最新曝光，天水圍新盤的宣傳工作持續，旺角洗衣街項目命名後預告最快月底上樓書。
●長沙灣曉柏峰樓書首度曝光
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周四(9日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供492伙，戶型分布上，開放式戶佔38伙、一房戶佔288伙、兩房佔113伙、三房戶佔18伙，特色戶設35伙。由樓書所見，全盤單位實用面積由162至616方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，另設連平台及連天台特色戶。
●天水圍YOHO WEST展開前期宣傳攻勢
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期項目YOHO WEST，周四(9日)公布預計本月20日前上載樓書，緊接將開放示範單位。新地代理總經理胡致遠透露，項目預計會提供兩房及三房戶型的示範單位。該盤住客可乘搭升降機，經穿梭大堂直達輕鐵站月台。同時，亦可沿有蓋行人天橋到天恩路公共交通運輸交匯處，乘搭小巴及巴士前往各區。
●旺角洗衣街項目Elize Park登場
樂風集團旗下旺角洗衣街項目，周四(9日)正式公布命名為Elize Park。該集團創辦人及主席周佩賢表示，項目最快11月底至12月初上載樓書，定價參考市區優質樓盤，按市況推售。項目共提供52伙，實用面積由約220至440方呎，包括15伙一房戶、28伙兩房戶及9伙特色戶。項目預計關鍵日期為明年6月30日。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH兩房793萬元沽
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，最新售出20樓B室，實用面積387方呎，採兩房間隔，成交價793.35萬元，呎價為20,500元。
●港島南岸第1期晉環開放式戶售681萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(9日)以681.8萬元售出2B座32樓D室，實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約23,190元。
●旺角利奧坊‧壹隅連平台戶呎價約25,677元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周四(9日)招標以588萬元售出2座3樓P室，為實用面積229方呎的開放式單位，連63方呎平台，呎價約25,677元。
●美聯物業及經絡為啟德海灣第1期買家送優惠
嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，繼續展開宣傳攻勢。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，項目吸引不少專才及具內地背景人士，將會繼續推廣啟德新發展區的未來發展潛力及優勢。美聯物業及經絡按揭轉介為該盤買家提供優惠。
●馬頭角利．港灣18三房980萬元沽 較7年前平26%
有利集團(00406)旗下馬頭角利．港灣18，周四(9日)以980萬元重新售出29樓B室，實用面積535方呎，三房間隔，呎價約18,318元。資料顯示，該單位曾經於2016年12月以1,328.9萬元沽出，當時呎價約24,839元，惟交易在2019年2月終止。單位最新成交價較接近7年前平348.9萬或約26%。