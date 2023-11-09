新盤排隊登場　多項目展開軟銷

全新盤的推售攻勢一浪接一浪。長沙灣西洋菜北街項目的樓書最新曝光，天水圍新盤的宣傳工作持續，旺角洗衣街項目命名後預告最快月底上樓書。

●長沙灣曉柏峰樓書首度曝光

●天水圍YOHO WEST展開前期宣傳攻勢

●旺角洗衣街項目Elize Park登場

樂風集團旗下旺角洗衣街項目，周四(9日)正式公布命名為Elize Park。該集團創辦人及主席周佩賢表示，項目最快11月底至12月初上載樓書，定價參考市區優質樓盤，按市況推售。項目共提供52伙，實用面積由約220至440方呎，包括15伙一房戶、28伙兩房戶及9伙特色戶。項目預計關鍵日期為明年6月30日。

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH兩房793萬元沽

●港島南岸第1期晉環開放式戶售681萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(9日)以681.8萬元售出2B座32樓D室，實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約23,190元。

●旺角利奧坊‧壹隅連平台戶呎價約25,677元

●美聯物業及經絡為啟德海灣第1期買家送優惠

●馬頭角利．港灣18三房980萬元沽 較7年前平26%