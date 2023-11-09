美股個別發展　迪士尼擬加緊節流、股價飆6%

美股周四早段個別發展，道指曾跌22點，報34,089點；標指升0.35點，報4,383點；以科技股的納指升6點，報13,656點。美國上周首申領失業救濟人數為21.7萬人，少過市場預期；截至前周止持續申領人數則為183.4萬人。

企業消息方面，製藥公司禮來的二型糖尿藥Mounjaro的成分「替爾泊肽」，獲美國及英國批准用途延伸至減肥，商品名為Zepbound，預計年底開始供應，展開對諾和諾德減肥藥Wegovy的對決。

太空探索公司維珍銀河宣布，計劃於未年暫停太空旅行業務，將資源集中在開發亞軌道飛船，即可飛行至大氣層外但速度不足以停留在太空的航具，其特點在於能夠在飛行任務完成後回到地面。維珍銀河股價早段曾升27.88%。

美國科技行業裁員消息不斷，社交媒體公司Snap表示，其進行了新一輪裁計劃，大約20名有着產品管理頭銜的員工遭解僱。裁員並未針對特定部門，而是公司削減開支計劃的一部分。提供「先買後付」服務的金融科技公司Affirm上季收入大增37.31%至4.96億美元，虧損亦收窄至1.81億美元，其股價曾升20.13%。

截至9月底止季度，迪士尼純利2.64億美元，按年增長63%，每股經調整盈利82美仙，高於市場預期的70美仙。迪士尼披露，將更積極管理成本架構，增加削減開支目標20億美元，涉及總金額升至75億美元。該公司股價升6.27%。