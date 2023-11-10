【東方日報產評】擴內需成當務急　撬動金融謀破局

內地物價仍然低企，製造業亦未脫捱打狀態，這部分與去年的比較基數有關，也反映在中美博弈，全球產業與供應鏈重組下，製造業升級改造所遇到的挑戰。不過，眼前這道坎，更難應付也得設法跨過。當務之急，是善用財政及貨幣政策，設法刺激內部需求，避免陷入持久性的通貨收縮，另一方面，在房地產及製造業調整需時下，撬動資本市場，釋放金融市場巨大發展潛力，也是破局的關鍵一步。

內地最新公布的經濟數據尚處整固狀態，居民消費價格指數(CPI)再陷負增長，工業生產者出廠價格指數(PPI)仍疲弱且跌幅稍擴大。有心理準備，在內外挑戰下，相對全球其他主要市場，內地物價仍會相對低企一段時間，但只要不落入結構性的通縮，階段性的發展總會過去，隨着居民收入與信心回穩，供求改善，且高比較基數效應淡化，明年的物價展望有望逐步回升。

目前內地要實現全年增長5%左右的目標，只要第四季能按年增長約4.4%，已可完成任務。中國出口跌幅收窄，且能源價格回升，料帶動商品價格企穩。身處的末季，得觀察企業補充庫存應付年關與新年需求旺季的情況。

要更有力刺激物價回升，就得多花工夫創造資產增值效應。目前製造業升級改造仍處於攻堅階段，幸有電動車產業獨當一面，百家爭鳴，智能手機業也隨着華為推新產品再成為全球焦點，惟這兩大行業面臨的國際競爭甚巨，真正要肩負創造增值效應的重擔，就落在服務業尤其是金融業身上。

自2015年A股大冧市以來，內地股市重點完善市場機制、加強監管，加快推動市場化發展，至今各項建設已頗見成效。雖然第三季在中美博弈升級及內地經濟增速放緩下，資金流入放慢，惟第四季情況改善，皆因中央政府作出諸多重大舉措，要活躍資本市場，朝建立金融強國的目標推進，估值低迷的中國資產漸獲注視。只要未來兩季，美元匯價確認見頂回落，資金持續回流亞洲新興市場，中國資產有望走出低谷，重新吸引國際資金進場。

讓金融市場起步，發揮應有的融資功能，更好地服務實體經濟，正正就是刺激內部需求、化解地方債務及房地產企業債務危機、支持戰略產業發展和推進各大基礎建設投資的重要手段，故這一步棋還是值得市場期待。若中國經濟景氣復甦，對亞洲甚至全球經濟而言，無疑也是一口強心針。

當然，金融是歐美數十年的強項，中國還在邊走邊學的階段，故開放金融業，首要做的並不是追求有多快多旺，而是要做好金融安全防範的基本工作，免再墮入一放就亂、一亂就收、一收即死的惡性循環，在中美博弈的百年變局下，這將是中國經濟不能承受的痛。

金融活、經濟活；金融穩，經濟穩，是實話。但中國需要的，是以高質量的金融發展，以推動整體服務業和新興戰略產業發展，這個相輔相成的新力量一旦形成，中國資產有望踏上「增值」的新台階。