富途陸秉鈞：蘋果不創新仍受捧？股價新高可期

上周五凌晨，蘋果公司(AAPL.US)發布2023年第三季(第四財季，蘋果每年10月開始新一年財政年度，為方便解說，以下全以「第三季」作闡釋)。這裏先說兩個「大數」：收入為895億美元，輕微下跌0.67%，稍優於市場預期的893.5億；調整後每股盈利為1.46美元，增長13%，優於市場預期的1.39美元。單看這兩數字，業績可以用「符合預期」來形容。

蘋果公司於1997年曾提倡「Think Different」的口號。事至今天，它可能是最容易讓投資者掌握業務的公司，但它同時也可能是最難分析的公司。所以分析這公司，絕對也要「think different」。

蘋果業務清晰易明

先說前者。為甚麼它是最易讓人掌握業務的公司？隨便問一個有使用科技產品的普羅大眾，哪怕他不是蘋果長年的客戶使用者(坊間稱為「果粉」)，他都能夠告訴你，蘋果除了iPhone，還有Mac機、iPad和無線耳機(airpod)等耳熟能詳的產品，而這些名字，就已經是蘋果絕大部分的分部業務了。

蘋果就只劃分為5大業務，包括4大硬件產品收入(iPhone、Mac、iPad、穿戴式和家庭產品和配件收入)和1大服務收入。按年計，服務收入明顯增長，iPhone收入不過不失，其他產品出現倒退。iPhone佔總收入49%，將近一半，視為「拳頭」產品，服務收入佔25%，兩者加起來已經佔了總收入的四分之三，其餘四分之一由其他三大硬件業務瓜分。從總比例來看，只要蘋果做好iPhone和服務收入，業務基本上已經穩了，而今季業務的增長表現也看出公司也是這樣做。筆者只用了這一段，讀者看到這裏也已經可以很好的掌握到公司的業務情況。所以才說它可能是最容易讓投資者掌握業務的公司。

坊間對蘋果分析的「長期誤會」

但它同時也是一間最難分析的公司之一。為甚麼？難度並不在它的業務或產品複雜，或它的財務數字背後的深意，而是它給大眾乃至分析員的「錯覺」，覺得它是一間科技，所以總是在創新。先不說新產品欠奉，就算是它的拳頭 — iPhone，更新也是乏善可陳 ，而且這情況也已經持續多年。連馬斯克(Elon Mask)最近也嘲諷iPhone新一代的更新，問「相機好了10%」？事實上，本季iPhone在中國區的銷售數字就差於市場預期。

然而，根據市場調查機構Counterpoint Research最新公布的報告，2023年第三季度全球智能手機市場收入中，蘋果以43%的份額領跑，刷新了有史以來第三季度最高份額。至於飽受華為等內地品牌狙擊的內地市場，蘋果CEO庫克在接受外媒訪問時表示，在內地，iPhone手機的銷售在9月季度創下記錄，在中國城市，前五大最熱賣的智慧型手機中，iPhone就佔了四名。這才是蘋果iPhone業務的「真相」。

品牌賣點從不重於創新

為甚麼會出現「口裏說不，身體卻很誠實」這種大眾認知與真相完全相反的情況？這是因為大家認為一件產品，例如iPhone，要能持續好賣，性能就必需要夠強大、夠創新，這樣才對得住它高昂的價格，CP值(性價比)才會夠高。然而，誠如一位Youtuber澳洲Henry於10月29號的一段視頻所說：「蘋果近年來99%的創新都是外包買回來的；創新才是蘋果的弱點。」但這裏我要強調一點，不創新不等於不改變。蘋果在iPhone 的成功，建立在它非常努力保持簡約，在一些必需的使用上，它的用戶體驗非常好，最終讓一大群用家都無法抗拒成為它長期的粉絲，這才是它的品牌信仰的威力。

正因為如此，當一個產品牽涉到品牌「信仰」，就很難再從產品去分析，因為這多少帶着感性(從理性體驗建立出來的感性信仰)，客戶們不再是追求cp值性價比，而是追求「擁有」。這也正是吸引了一直說看不懂科技股的巴菲特最終改變初衷去投資蘋果的原因。因為他可能發現，蘋果不是在賣手機或硬件，它是在賣一套品牌價值觀，就像女仕們對名牌手袋的追求般。

股價創歷史新高可期。

蘋果股價長線持續增值的情況未變，此前建議的買入區位170美元是一次難能可見的「上車位」，至執筆之時，股價已到達182元。筆者認為，蘋果再創下歷史新高，只是時間問題，若果大市沒大轉弱，錯過了170元後，180元或以下水平，或許仍然是一個值得吸引的位置。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)