道指跌220點　Bitcoin升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.3%，報105.91；港匯見7.808；離岸人民幣(CNH)報7.2993；美元兌日圓處151.35；歐元報1.0666，英鎊報1.2216。金價處1,958.88美元。布油報79.87美元，紐油報75.52美元。比特幣(Bitcoin)升3%，報3.67萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水120點。

●道指收報33,891點，跌220點或0.65%；標指收報4,347點，跌35點或0.81%；納指收報13,521點，跌128點或0.94%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,364點，跌146點或0.85%。

●11月恒生指數夜期收報17,448點，跌53點，低水63點，成交13,628張。

●紐約期油收報每桶75.74美元，升0.41美元或0.54%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.01美元，升0.47美元或0.59%。

●紐約期金收報每安士1,969.8美元，升12美元或0.61%。

●英國富時100指數收報7,455點，升53點或0.73%；德國DAX指數收報15,352點，升122點或0.81%；法國CAC指數收報7,113點，升79點或1.13%。

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