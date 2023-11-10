鮑威爾放鷹　多名聯儲官員支持緊縮

聯儲局主席鮑威爾表示，貨幣政策已經處於「限制性領域」，對通脹施加下行壓力，但他也明確表示，當局保留進一步加息的選擇。他指出，如果需要進一步緊縮政策，聯儲局將毫不猶豫地作出行動。

鮑威爾強調，當局將採取「逐次會議」(meeting by meeting)的方式，並警告不要對經濟數據作出過度反應，無論是好的還是壞的。他又指，將會繼續謹慎行事，避免被幾個月份的數據誤導，同時也避免過度緊縮。

另外，多名聯儲局鷹派官員都表示，可能還需要進一步緊縮政策。聯儲局理事Michelle Bowman預期，聯儲局將需要進一步加息，及時地降低通脹，儘管她在上周的議息會議中支持利率不變。她指出，看到通脹「可能持續頑固」，高能源價格可能會扭轉到目前為止在降低通脹方面所取得的部分進展。

明尼亞波里斯聯儲銀行行長Neel Kashkari表示，不認為目前處於一個「好的位置」，他重申支持過度緊縮政策，而不是過度寬鬆。

另外，里奇蒙聯儲銀行行長Tom Barkin表示，還不確定通脹是否在「平穩地回落至2%」，而住屋及服務項目的通脹仍高於歷史水平。目前還不清楚通脹放緩是否需要採取更多行動。