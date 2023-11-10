以太幣升破2100美元見7個月高位　傳貝萊德計劃推ETF

近期加密貨幣價格俏然回升，繼比特幣重上3萬美元大關後，「二哥」以太幣周五(10日)亦突破2,000美元。外媒報道，市傳貝萊德計劃推出以太幣相關的ETF，消息刺激以太幣抽升超過200美元，超過2,100美元，創7個月新高。

根據CoinDesk報道，在納斯達克提交的一份文件證實，貝萊德計劃申請的以太幣ETF後，以太幣飆升10%。比特幣一度觸及3.8萬美元，但隨即回落至3.6萬美元水平，至於其他山寨幣則暴跌。

瑞銀分析師James Malcolm表示，貝萊德、富達及景順等重量級貨幣管理公司，已在向美國證監會提交現貨比特幣ETF申請，並為審查通過做好準備，預期很快Grayscale的GBTC基金，將被允許轉型成為現貨比特幣ETF，推動市場買盤再次涌現。另外。市傳瑞銀集團與滙豐等公司有意向高淨值客戶提供加密貨幣投資服務，允許香港客戶交易加密貨幣ETF。

外媒指出，迄今大約有十數家ETF供應商已申請創建現貨比特幣ETF，或將現有產品轉換為現貨ETF，從而幫助推動了加密貨幣近期的上漲。市場預期，投資機構會進一步採用BTC，可望對全球最大加密貨幣的需求，將持續增長。