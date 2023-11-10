【高盛推介】比亞迪跟隨大市回吐　長汽急挫逾5%

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份昨日(9日)輕微反彈，升不足0.1%，今早(10日)跟隨大市回吐。早上低開約2%後跌略收窄，現報242.2元，跌約1.5%。有券商指比亞迪將受惠於產品組合升級及垂直整合策略，料其成本得以控制，每輛汽車盈利將持續擴張。

昨日跌約1.7%的長汽，今早繼續下跌，最低見11.02元的過去1周低位。現報11.06元，跌約5.1%，目前為連續第3日下跌。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周五至本周二共錄得約400萬元資金流入後，本周三及本周四獲資金轉向沽出。

長汽方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約120萬元資金流入。

比迪購19488，行使價275.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.1倍，行使價290元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

比迪購19274，行使價300.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.9倍，低面值、高槓桿。

比迪牛58487，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛61142，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽17846，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、高敏感度。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.0倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

長汽購17904，行使價10.3元，2024年02月21日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。

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