經濟凶兆？美國呢項數字升至十年新高...

外媒報道，美國銀行業第三季商用物業貸款拖欠金額升至十年來新高，達到177億美元(約1,380億港元)，較第二季大增40億美元或30%，較去年同期更激增100億美元，增幅達1.3倍。

美國利率持續上升拖累經濟，加上疫情令在家工作(WFH)更為普及，都不利商廈的需求及價值。目前美國銀行業商用物業貸款的拖欠比率約1.5%，而且有持續上升的趨勢，尤其是寫字樓項目。穆迪商用地產分析師Kevin Fagan預計，拖欠率將至少持續上升12個月，預期痛苦必定到來。銀行數據分析統計機構BankRegData負責人Bill Moreland亦表示，商用地產貸款質素正在快速惡化。

資產管理公司Ellington Management Group的商業房地產債務主管Leo Huang表示，商用地產貸款質素惡化並非小問題，也不像新冠肺炎一樣很快就會痊癒。他指出，地產價格正在下跌，貸款拖欠金額將持續增加。

報道指出，富國銀行的商用地產貸餘額超過700億美元，第三季拖欠金額激增逾50%，達到34億美元。而地區性銀行中，PNC則是商業地產拖欠貸款增加幅度最大的銀行之一，本季增加超過一倍，達到7.23億美元。