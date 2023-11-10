曉柏峰首推100伙　一房戶入場費392萬

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單屬「萬有引力價 」，形容定價非常吸引。項目首張價單位包括69伙一房戶、23伙兩房戶及8伙三房戶，實用面積237至499方呎，全屬標準戶。

售價方面，價單提供8個付款方法，首批單位扣除最高10%折扣優惠後，折實售價介乎392.13至900.54萬元，折實呎價由15,788至19,787元。按定價計，首批單位市值約6.1億元。樓盤明日起對外開放示範單位，明日下午2時起收票，最快下周開售。

首批入場單位為B座3樓B5室，實用面積237方呎，折實呎價約16,546元。呎價最低單位為B座3樓B13室，實用面積363方呎，折實售價約573.1萬元。

資料顯示，同區的喜‧揚，於去年6月推出首批32伙，折實平均呎價約20,474元。而同屬恒地旗下的曉珀，距離曉柏峰有7分鐘步程，於2013年10月推出首批30伙，折實平均呎價約17,374元。