潘功勝：個別省份債務存在風險　內房風險仍可控

內地官媒報道，人民銀行行長潘功勝接受訪問時表示，正密切關注一些領域的金融風險，當中部分省份的債務規模存在一定風險，但房地產金融風險仍整體可控。

潘指出，自8月將存量房貸利率下調，讓商業銀行和借款人之間相互協商，調降的幅度平均大概是0.8個百分點後，內地5,000萬戶家庭，涉及約1.5億人，每年家庭節省的利息支出大約1,700億元人民幣。長遠而言，居民家庭改善性住房需求較大，可以支撐房地產市場和產業長期穩定發展。

此外，潘指出，內地政府的債務水平，尤其是中央政府債務，在國際上是比較低，而一些經濟發達的地區，地方政府債務規模是大，但這些地方經濟的體量大、增長速度好，沒有那麼大的風險水平。一些省份的債務規模存在一定風險，中央亦高度重視。地方政府要負起主體責任，盡一切努力，減少債務規模。

他續稱，要嚴格控制新增項目融資，在這個基礎上，中央給予必要的政策支持，引導並鼓勵金融機構和地方政府之間協商，例如是否可適當降低一些利息，是否可以調整一下期限的結構。融資平台亦要市場轉型，大家共同努力，有信心有能力能將問題處理好。