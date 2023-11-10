報告：現時香港AI產業財政狀況表現好壞參半

人工智能(AI)發展是大勢所趨，香港生產力促進局與香港大學經管學院香港經濟及商業策略研究所發表的《香港人工智能產業發展研究》報告顯示，香港現時的AI產業財政狀況表現好壞參半，55%受訪的中小企及大型AI企業指錄盈利或收支平衡，亦有41%指處於虧損狀況。

資金來源方面，43%指包括來自港府資助基金、19%則指涉及創業投資或天使基金；惟整體累計投資額度仍偏低，49%指金額少於100萬元，僅得4%表示投資力度逾1億元。

至於產業鏈分布主要涉及「基礎層」、「技術層」及「應用層」3大範圍，惟只有17%企業稱會同時發展上述3層面，而受訪的大企及中小企普遍傾向「應用層」發展，業務針對電訊及資訊科技服務、醫療、教育、製造及政府機構行業，同時香港是主要收入來源地，佔比高達63%。

調查又提到，香港AI產業面對算力不足、數據不足及招聘困難三大挑戰，建議香港可發展為「國際AI及數據產業發展樞紐」，包括是建立亞洲領先超算中心、加強與大灣區及國際合作、制定AI應用監管政策、發展AI企業國際融資中心、以及普及AI教育等，推動及優化AI發展。

此外，報告檢視了新加坡、紐約、瑞士、上海和深圳的AI發展情況，香港大學經管學院副院長鄧希煒稱，觀乎新加坡提供每月3,500坡元至5,500坡元（約2萬港元至3.2萬港元）的AI教育津貼，香港可以借鏡惟須因應自身情況而定。

他又認為，香港需要同時間解決「人才、技術、數據」3方面問題，而觀乎在AI上游的基礎研發產業鏈做得不俗，但要連接深圳及大灣區合作，做好下游等發展，同時利用大灣區8,600萬人口，做好數據中心。