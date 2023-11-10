減辣未止跌！樓價指數連挫4周　今年累跌2.03%　

中原城市領先指數CCL最新報153.59點，按周微跌約0.05%，是10月25日施政報告之前1周的市況。部分買家提早於施政報告前入市，二手成交略為增加，本周樓價跌幅雖收窄，惟跌勢未止。CCL連跌4周共2.18%，今周指數創342周(逾6年半)新低，重返2017年4月中時水平。本周港島樓價亦告失守，蒸發年內升幅，即今年八大指數全部倒跌。

2023年CCL暫倒跌2.03%，指數比今年4月168.40點高位累跌約8.79%，亦較2022年12月156.37點低位跌約1.78%。CCL持續向下逼近第四季目標148點，現時只差5.59點或約3.64%。11月9日港鐵東涌東站第一期項目未接任何標書，是2013年2月天水圍天榮站發展項目後逾10年來再度出現「零標書」港鐵項目，對香港樓價的影響將會在12月上旬公布的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報153.63點，按周跌約0.08%。CCL(中小型單位)報152.47點，按周跌約0.05%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌約2.05%及約1.99%，同創逾6年半新低，同樣重返2017年3月底時水平。CCL(大型單位)報159.18點，按周跌約0.05%，連跌9周共約5.43%，指數創逾6年新低，重返2017年10月底時水平。

四區樓價方面，港島CCL_Mass報155.40點，按周跌約2.26%，連跌2周共約2.33%。新界西CCL_Mass報141.14點，按周跌約0.21%，連跌2周共約1.80%。港島及新界西樓價，分別重返2017年1月中及5月底時水平。九龍CCL_Mass報147.53點，按周升約0.94%，連升2周共約1.19%，但指數仍在2017年3月中水平徘徊。新界東CCL_Mass報167.94點，按周升約1.42%，連跌3周後單周反彈。

2023年計，CCL跌約2.03%，CCL Mass跌約1.71%，CCL(中小型單位)跌約1.47%，CCL(大型單位)跌約4.49%，港島跌約0.32%，九龍跌約2.16%，新界東跌約1.22%，新界西跌約2.94%。