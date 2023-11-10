道期升近百點 日圓跌至151

●美匯指數報105.9；港匯見7.8093；離岸人民幣(CNH)報7.3036；美元兌日圓報151.4；歐元處1.0666；英鎊報1.2222。金價報1,955美元。油價向好，布油報80.24美元，紐油報75.86美元。比特幣企3.64萬美元。道指期貨升100點。

●市後關注點

-23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數

●港股連跌4日，恒生指數低開160點後沽壓加劇，最多挫333點，低見17,177點，收市報17,203點，跌308點或1.76%。國企指數收報5,900點，跌129點或2.15%；科技指數收報3,892點，跌131點或3.28%。主板全日成交750億港元。恒指全星期累挫460點，跌幅2.6%。

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●樓價指數連挫4周，今年累挫2.03%。

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●港元1個月拆息升至4.98202厘