【一手盤攻略】市區盤曉柏峰登場　衣食住行瓣瓣掂？

深水埗、長沙灣一帶發展悠久，不但配套成熟、交通網絡完善，四通八達。中原地產高級區域營業董事林家傑指，深水埗、長沙灣早已大變天，加上市建局早於2023年3月發布了「深水埗重建研究」，包括重建及活化深水埗區約130公頃，範圍包括大南街、鴨寮街、主教山配水庫周邊一帶，預料區內發展不但將日益完善，物業升值潛力亦不容忽視。

曉柏峰貴為市區盤，不但擁有完善交通網絡，盡享太子、深水埗及石硤尾3個鐵路站的優勢，由項目出發乘搭港鐵，經荃灣綫及觀塘綫，一綫直達中環及東九龍商業核心區；另外，附近的大埔道及長沙灣道沿途亦有多個巴士及小巴站，出入可謂十分方便。

購物消閒方面，大埔道及長沙灣道商店林立，日常生活需要垂手可得，林家傑亦補充，附近深水埗不乏大型商場，如旺角朗豪坊、南昌站V WALK，以及九龍塘的又一城，有齊各式各樣的購物選擇。若閒時想來一趟文青之旅，不妨到區內有「文青街」之稱的大南街及基隆街，有不少特色咖啡店及文藝小店，又或者到創意藝術中心及著名古蹟美荷樓等文藝景點，甚至是有逾百年歷史的主教山配水庫，重溫舊日情懷。

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