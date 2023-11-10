維港1號更新價單　實際減幅最多達兩成

價單顯示，減價幅度較大的48個單位，包括14伙一房戶、28伙兩房戶及6伙三房戶，實用面積由329至656方呎，原本在今年6月時的折實價介乎829.8萬至1,725.9萬元。現時新增8%按揭利息補貼折扣及3.5%至8.5%精選單位折扣後，折實價降至668.9萬至1,485.3萬元，折實呎價由18,405至22,642元，折實平均呎價約20,529元。

當中，減價最多的單位為2B座31樓C室，實用面積459方呎兩房，折實價由1,237.8萬元降至990.2萬元，減價247.6萬元或20%。事實上，48個單位當中有11個單位屬「減完再減」，在2021年12月最初推出時，最高折扣率僅13.5%，期後今年6月增至最高17.5%折扣，折扣率現時再進一步擴大至29%及30%。據悉，項目全盤提供1,059伙，至今累售627伙，套現逾74.3億元。