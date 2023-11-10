Grand YOHO兩房745萬沽　較5個月前同類成交平16%

二手市場再錄勁蝕個案，元朗Grand YOHO兩房單位，減價55萬元，剛以745萬元沽出，同類型單位約5個月跌價約16%，一手單位約7年帳面貶值逾百萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳昌裕表示，鰂魚涌太古城鳳山閣高層D室，實用面積約689方呎，三房間隔，原先叫價約950萬元，剛獲外區用家，並以900萬元承接，呎價約13,062元，原業主1978年以約21.15萬元購入，約45年物業帳面升值約41倍。

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新界區

●中原王勤學指，元朗Grand YOHO第10座極高層D室，兩房間隔，實用面積約519方呎，開價800萬元，放盤約一個月，減價55萬元，以745萬元沽出，呎價約14,355元，約5個月跌價144萬元或約16%，原業主一手購入，約7年帳蝕102.6萬元，蝕幅約12%。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天頌苑L座低層6室，實用面積約650方呎，外區綠表客見單位附裝修，原業主擴大議幅，累積減價逾66萬元，決定於未補價第二市場以413.8萬元購入，呎價約6,366元。

●中原陳德孝稱，天水圍居屋天盛苑D座極高層6室，實用面積約426方呎，現為兩房間隔，未補價第二市場叫價315萬元，減價15萬元，以300萬元沽出，呎價約7,042元，新買家為白居二上車客。

●28天置物業林永權表示，屯門大興花園1期3座低層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，開價420萬元，外區客連環洽購數個單位，僅上址願意減價，終以372萬元成交，低銀行估價35萬元，呎價約9,442元，

●中原曾慧敬表示，屯門怡樂花園3座高層A室，實用面積約335方呎，兩房間隔，享山景，開價350萬元，新近獲投資客垂青，議價30萬元，即斥320萬元承接，呎價約9,552元，預計單位租金回報達約3.6厘。

●中原黃有雄稱，葵涌華景山莊20座中層B室，實用面積約1,057方呎，套三房間隔，另設工人房，最初叫價1,150萬元，議價後現以1,050萬元易手，呎價約9,934元，新買家為換樓客，原業主持貨約8年，帳面只獲利50萬元。

●美聯李貫甡表示，青衣居屋青泰苑苑A座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，上月以490萬元於已補價自由市場放售，獲睇樓多時區內客議價後，以393萬元承接，呎價約9,800元。

●中原柯勇指，將軍澳嘉悅2座高層D室，實用面積約357方呎，一房間隔，最新以628萬元易手，呎價約17,591元，原業主於2015年4月以478萬元購入，持貨約8年，帳面獲利150萬元。

●美聯劉卓豪表示，將軍澳11月暫錄約39宗私樓買賣，佔11宗為蝕讓，包括日出康城OCEAN MARINI的1A座中高層B室，實用面積約814方呎，套三房連工人套房間隔，成交價1,268萬元，呎價約15,577元，約3年轉手帳蝕76.9萬元。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢松濤軒雙號村屋，套四房間隔，享山景，原先叫價3,680萬元，勁減880萬，減幅達約23.9%，終以2,800萬元沽售，原業主於2009年7月以1,300萬元購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山11月暫錄約12宗二手買賣，其中雅典居5座中層B室，實用面積約874方呎，套三房及工人房間隔，開價約1,180萬元，議價後連車位以1,106.8萬元易手，呎價約12,664元，累減約73.2萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山嘉華星濤灣1座低層D室，實用面積約463方呎，兩房間隔，享海景，放盤4個月，原先叫價760萬元，減40萬至720萬元獲買家承接，減幅約5.3%，呎價約15,551元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍11月暫錄約20宗二手買賣，按月增約兩成多，其中沙田第一城32座中層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價約628萬元，9月減至520萬元，日前議價後以473萬元易手，呎價約14,465元，累減約155萬元。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園6座中層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，開價約560萬元，議價後以515萬元沽出，呎價約10,098元，較去年初錄得同類型單位成交，回落約188.8萬元或27%，新買家為上車客。

●中原何偉雄表示，大埔中心9座低層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，開價約500萬元，議價後以475萬元沽出，呎價約10,532元，累減約25萬元，新買家為上車客。

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