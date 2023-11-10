啟德貨尾盤改價單減價　長沙灣新盤首推百伙

新盤戰一觸即發，長沙灣西洋菜北街公布首張價單涉及100伙，一房單位入場費由392萬元起。天水圍樓盤亦部署下周上載樓書追擊。啟德已入伙的貨尾盤突然修改價單，大增折扣變相減價最多兩成。

●長沙灣曉柏峰首批100伙 折實平均呎價約17,602元

●天水圍YOHO WEST最快下周上樓書

●屯門上嵐現樓會所及單位首度曝光

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下屯門上嵐開售至今累計售出82伙，佔項目共逾七成單位，成交價介乎480.4萬港元至589.4萬元，總成交金額約4.363億元。他續稱，該項目已屬現樓，目前大部分已售單位經已交樓，料新一輪現樓推售部署即將展開。該盤周五(10日)起首度開放現樓會所以及高層單位。

●香港仔澄天限量送演唱會門票吸客

●啟德維港1號減價 減幅最高達兩成

●屯門兆康NOVO LAND第2A期第三輪銷售超額逾7倍

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,900萬元

●科學園專才斥983.2萬購星凱‧堤岸兩房戶

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周五(10日)沽出2座31樓B室，實用面積481方呎，兩房間隔，成交價983.2萬元，呎價20,441元。據悉，買家為內地專才，現於科學園工作，料將受惠於「先免後徵」的減辣措施。項目最新加推6伙於下周二(14日)起發售。

●啟德天瀧四房4,001萬元招標售出

●將軍澳海茵莊園開放式戶呎價約18,763元