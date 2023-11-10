啟德貨尾盤改價單減價 長沙灣新盤首推百伙
2023年11月10日 22:04
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新盤戰一觸即發，長沙灣西洋菜北街公布首張價單涉及100伙，一房單位入場費由392萬元起。天水圍樓盤亦部署下周上載樓書追擊。啟德已入伙的貨尾盤突然修改價單，大增折扣變相減價最多兩成。
●長沙灣曉柏峰首批100伙 折實平均呎價約17,602元
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周五(10日)公布首張價單涉及100伙，折實平均呎價約17,602元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單屬「萬有引力價 」。首批單位扣除最高10%優惠後，折實售價介乎392.13萬至900.54萬元，折實呎價由15,788至19,787元。發展商同日開放無改動兩房單示範單位參照B座22樓B1室搭建，實用面積411方呎。樓盤明日起對外開放示範單位，周六下午2時起收票，最快下周開售。
●天水圍YOHO WEST最快下周上樓書
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站第1期項目YOHO WEST，周五(10日)繼續軟銷。新地代理總經理胡致遠表示，項目公布有機會下周上載樓書及開放示範單位，最快月內開售。他續指，示範單位設於南昌V Walk 商場。預計首張價單將會提供約280伙，定價參考鐵路沿線樓盤，而項目關鍵日期為明年9月30日。
●屯門上嵐現樓會所及單位首度曝光
建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下屯門上嵐開售至今累計售出82伙，佔項目共逾七成單位，成交價介乎480.4萬港元至589.4萬元，總成交金額約4.363億元。他續稱，該項目已屬現樓，目前大部分已售單位經已交樓，料新一輪現樓推售部署即將展開。該盤周五(10日)起首度開放現樓會所以及高層單位。
●香港仔澄天限量送演唱會門票吸客
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，開售至今累約38伙，周日(10日)公布推出「雙 11」三重奬賞。該集團副主席楊政龍指，獎賞包括「有樓買、有 show 睇」，特別預留旗下歌手張敬軒及女子組合Twins 即將發售的演唱會門票限量名額，並送贈門票予準買家及地產代理。另參觀澄天示範單位人士亦有機會戲票及家具禮券。
●啟德維港1號減價 減幅最高達兩成
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周五(10日)更新兩張價單，將最高折扣率由17.5%上調至25.5%，當中48伙更上調到現時29%至34%，實際減價最多達兩成。減價幅度較大的48個單位，實用面積由329至656方呎，原本在今年6月時的折實價介乎829.8萬至1,725.9萬元。現時折實價降至668.9萬至1,485.3萬元，折實呎價由18,405至22,642元。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期第三輪銷售超額逾7倍
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，第三輪銷售已於周五(10日)截票，發展商經核數後，共接獲1,341個購樓意向登記，按明日以價單形式發售154伙計，超額認購逾7.7倍。將發售的價單單位涵蓋開放式至三房戶，折實價335.49萬起。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房售8,900萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目 ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(10日)售出四房戶，為1座3樓A室，實用面積2,140方呎，成交價8,900萬元，呎價約41,589元。據悉，該盤於今年累計已售出22伙， 共涉逾21億元。
●科學園專才斥983.2萬購星凱‧堤岸兩房戶
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周五(10日)沽出2座31樓B室，實用面積481方呎，兩房間隔，成交價983.2萬元，呎價20,441元。據悉，買家為內地專才，現於科學園工作，料將受惠於「先免後徵」的減辣措施。項目最新加推6伙於下周二(14日)起發售。
●啟德天瀧四房4,001萬元招標售出
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(10日)以4,001萬元招標售出四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為第2座15樓A室，實用面積1,173方呎，成交呎價約34,109元。項目於3日內連錄2宗成交，合共涉及逾7,800萬。而整個項目開售至今則套現逾12億元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶呎價約18,763元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，今(10日)沽出1座30樓B6室，實用面積215方呎，開放式戶，成交價403.4萬元，呎價約18,763元。