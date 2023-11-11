【東方日報產評】消費降級如洪流　中港經濟齊發愁

內地每年的雙十一網購節都是各大電商平台、品牌商家最重視的促銷活動，可惜近年聲勢不及從前，以往鋪天蓋地的宣傳攻勢已不復存在。若細心留意，便發現如今的促銷活動頻繁到令人麻木的地步，幾乎已是「天天折扣、日日低價」，提供折扣優惠的窗口期愈來愈長，變相等同物價通縮。這一切乃源於中國正經歷前所未有的消費降級浪潮，受累宏觀環境轉差、經濟增長放緩，作為消費主力的中等收入群體對前景失去信心，對於大額的高端消費變得謹慎，消費者一味追求便宜貨而不像以往熱衷名牌。

中國最大的電商企業龍頭阿里巴巴，今年初起提出以價格取勝的戰略，又認定消費信心不足的情況會持續一段時間，把戰略重心回歸至以小商戶為主、專賣便宜貨的淘寶，而不再是主打品牌貨的天貓。觀乎今年內地3大電商巨頭——阿里巴巴、京東及拼多多的業績表現，以專賣低價貨品的拼多多增長勢頭最好，即使該平台上的貨品質量向來被指較參差，但仍有大量消費者願意掏荷包，不似另外兩大平台增長幾乎放緩甚至陷於停滯。

受中國房地產危機影響，平民百姓對買樓存有戒心，經濟不景也導致大眾對其他大額消費變得吝嗇，具體表現包括不願換新車、少買奢侈品、減少旅遊消費等。內地社交平台小紅書充斥着各種廉遊香港的攻略，教人免費參觀博物館、在通宵營業的麥當勞借宿一宵等。尖沙咀廣東道名店門外排隊的人流不復以往光景，歐洲知名奢侈品牌也明言，消費者行為發生明顯變化，再難吸引出手闊綽的中國顧客，見到香港高級酒店入住率及房租未及疫情高峰，實不令人意外。

不過，人類總會有消費衝動，就算不捨得豪爽奢侈，各類小額消費品仍可滿足購物欲。有一種被稱為「口紅經濟學」的理論，就是指當宏觀經濟不景氣時，唇膏的銷售量往往會逆市增長，原因就是多數女性消費者因為擔心而不願花大錢，但仍會花些小錢，買支好一點的唇膏滿足自己。

事實上，香港同樣受到這股消費降級浪潮所影響。自今年初中港兩地通關後，港人北上消費吃喝玩樂蔚然成風，難道是因為在香港的米芝蓮餐廳味道不夠深圳好？香港的主題樂園不夠深圳的好玩和安全？非也。歸根究柢，港人辛苦排隊過關北上到深圳消費，只是因為價錢更便宜，貼合消費降級的潮流。

為了應對經濟困境，中央政府積極推動產業轉型、向高附加價值的經濟模式升級。這種用經濟升級解決消費降級的思路，是所有發展中經濟體邁向成熟經濟體的必經之路，只有提高生產力，增加居民收入，才能從根本上破局。雖然經濟轉型必然會經歷一段陣痛期，但起碼是朝着正確的方向前進。不似香港，政府穩經濟措施畏首畏尾，還妄想能靠街邊小食、活動就能撐起經濟，這樣的施政思維不改，難保他朝一旦庸官們再開倒車，把香港這個國際金融中心，變回開埠前的漁村經濟模式，屆時真正燦爛歸於平淡！