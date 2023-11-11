道指收市升近400點　金價受壓

美國消費者信心指數遜預期，加上市場消化美國聯儲局主席鮑威爾鷹派言論，美債息回落，美股周五(10日)顯著反彈，道瓊斯工業指數收市報34283點，升391點，或1.15%；納斯達克指數亦報13798點，升276點或2.05%，創逾5個月以來最大單日升幅；標準普爾500指數收報4415點，升67點或1.56%。總計全周，道指升近0.7%，納指及標指分別升近2.4%及1.3%。

大型科網股做好，英特爾升近3%，是表現最好的道指成份股。輝達亦升近3%，微軟、蘋果公司，和Meta都升逾2%。

美國密歇根大學11月消費者信心指數跌至60.4，低於市場預期的63.7；但未來一年通脹預期則升至4.4%。

美國30年國債債息最多跌6.2個基點，至4.705厘；10年期債息亦一度跌6.6個基點，至4.566厘。

美國三藩市聯儲銀行總裁戴利表示，現時貨幣政策處於非常好的位置，通脹方面消息雖然一直不錯，但現時就決定無需再次加息，仍言之尚早。

美匯指數周五(10日)偏軟跌0.1%，報105.81。但本周仍累升約0.7%。

至於商品價格方面，受惠伊拉克支持石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的減產協議，國際油價周五(10日)升近2%，紐約期油收市報每桶77.17美元，升1.43美元或1.89%；倫敦布蘭特期油收市報每桶81.43美元，升1.42美元或1.77%；但兩大期油本周均累跌4%，連跌3星期。

相反，國際金價因美國聯儲局主席鮑威爾日前鷹派言論而受壓。紐約期金周五(10日)收市報每安士1937.7美元，跌32.1美元或1.6%；本周已累跌3%。