【錢夫人巡舖】虛銀定存息升至4.7厘　 券商推新品搶灘

近期港銀加定存息加到街知巷聞，最新券商都加入搶灘潮，富途今個星期就為新客戶推出認購「現金寶」嘅優惠。

所謂「現金寶」，意思係指投資喺政府短期債券、銀行定期存款嘅貨幣基金產品，其中美元貨幣基金近1年平均回報有4.7厘，入場費由100元起跳同唔使鎖定資金。

富途今次offer係針對新客，若存入10萬港元認購「現金寶」。以美元貨幣基金、買入年期1年計，頭2萬蚊富途會送多5%獎賞，即「20,000×0.097(4.7%+5%)」=1,940元，餘下80,000蚊就照按基金回報表現計，「80,000×0.047」，計埋1年回報應有5,700元。當然，基金價格可升可跌，聯儲局加息與否都會影響基金回報，過往收益不預示未來收益，大家要自己衡量。

至於虛銀平安壹賬通銀行(PAOB)最新調整咗長期定存息率，6個月及12個月一律上調至4.7厘，原先是4.5厘，起存額100蚊，毋須新資金。

另現有資金方面，星展銀行及交銀香港都提供性價比高嘅選擇，6個月存期息率有4.6厘。星展起存額為5萬元，交銀香港則為2萬元，同樣經網上敍造。