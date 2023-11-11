【一周驚奇】新債王預警美經濟衰退　英國或陷「迷失十年」

高通脹迫使環球央行大手加息應對，不過，經濟急煞車恐引來大衰退！「新債王」岡拉克響警，利率高企影響美國財政狀況，美國經濟「可能在明年某個時間點陷入衰退」。無獨有偶，英國有智庫機構呼籲，政府不應只「透過減稅換取掌聲」，同時要加大投資，否則會陷入「迷失十年」。

【新債王：美國經濟明年勢衰退 宜避開七大股票】

利率高企推高美國政府的借貸成本，截至上月底，美國國債的年化利息支出預估已超過1萬億美元。擁有「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)也敲響警鐘，警告美國33萬億美元的債務令人愈來愈擔心，美國經濟可能在明年陷入衰退。

岡拉克接受外媒採訪時表示，高利率環境下，美國可能難以避免經濟衰退，並強調高利率環境對美國財政狀況的嚴重影響，債務的利息支出正垂直增長。他指，所有人的生活都與低利率掛鈎，如今大眾已意識到高利率的後果。他認為美國即將陷入衰退，即使暫時還未發生，也可能會在明年第二季陷入衰退。

今年市場七大股票(Magnificent Seven)引領大市上漲，岡拉克建議投資者應應該遠離它們。鑑於對經濟衰退的擔憂，這七巨頭會成為表現最差的股份。七大股票即蘋果公司、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、英偉達和特斯拉。

【移英注意！智庫警告當地經濟將陷十年低迷 除非政府咁做...】

英國經濟疲弱，當地智庫機構國家經濟及社會研究院(NIESR)呼籲，政府要擴大基礎設施及技術等領域的投資，而非單單透過減稅去換取掌聲，否則英國將缺乏復甦動力，可能面臨長達十年的經濟低迷及不平等。

外媒報道，NIESR警告英國必須先解決長期的問題，副主任Stephen Millard表示，缺乏公共投資是英國經濟增緩慢的一個重要原因。而加快經濟復甦的最佳辦法，是透過將公共投資由每年GDP的2%，提升到3%，並鼓勵企業增加投資。如果政府有足夠的財政空間做到這一點，就應該採取行動，而不是在大選前減稅。

NIESR認為英國財政大臣Jeremy Hunt有足夠的財政空間來增加公共投資，如果維持目前的稅收及支出計劃，5年後將有900億英鎊(約8,637.7億港元)的空間來增加支出或減稅。NIESR預期，英國經濟將在今、明兩年分別增長0.6%及0.5%；在2025增幅擴至1%。

報告也提到，英國經濟增長緩慢的部分原因是利率上升，自2021年12月以來，英倫銀行已經將利率從0.1厘上調至5.25厘。NIESR預期今年10月英國通脹率將從6.7%回落至5.1%，然後在2024年底來到3.9%，並在2025年達到2%的目標水平。Stephen Millard表示，貨幣政策已經完成任務，預期利率不會再急升，到2027年將回落至3.5%。

【「印度蓋茨」籲年輕人每周打工70小時 企業超認同】

每周工作多少時間才夠？有「印度蓋茨」之稱的英國首相辛偉誠岳父Narayana Murthy早前指，若印度年輕人希望見到印度成為全球經濟強國，需要每周工作70小時，言論引來爭議；不過外媒報道，印度不少行業領袖認同Murthy說法，又指「工作與生活平衡」(Work-life Balance)是「非常西方」的觀念。

外媒引述印度軟件開發公司Xeno創辦人Ayushmaan Kapoor表示，如果你想成為第一，想成為最好，年輕人就必須在工作上付出努力及時間。Kapoor指，「印度確實試圖與美國及中國競爭，如果我們想獲得偉大成就，必須付出時間及作出犧牲。」

Kapoor又指，工作與生活平衡的概念「非常西方」，並指發達國家擁有良好的經濟實力及資產，可以在未來100年有所依靠，相比之下，印度已失去大量時間，因此每個公民都需要投入一定時間來促進經濟發展。他又鼓勵員工從事副業，「無論是在同一個組織工作、從事2至3份工作，抑或從事副業，你都要努力。」

國際勞工組織(ILO)數據顯示，印度人目前平均每周工作47.7小時，比美國的36.4小時、英國的35.9小時及德國的34.4小時都要高。此外，印度工時亦多過中國的46.1小時、新加坡的42.6小時和日本的36.6小時。

Murthy之前批評，印度年輕人從西方養成不太好的習慣，並批評他們不夠勤力。他曾在一次訪問中表示，印度的工作生產力是全球最低的國家之一，年輕人必須抱着「這是我的國家，我想每周工作70小時」的態度，他們是能夠魄力十足地建設國家的人。