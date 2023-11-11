【致富智庫】別讓子女變啃老族　傳授理財從小開始

「養兒防老」是中國人傳統觀念，但今時今日可能已經過時。在「老豆養仔，仔養仔」的年代，子女不用「啃老」，毋須父母津貼，也可以靠自己成家立室過活，已經飲得杯落。然而，能夠教出這樣的子女並非必然，父母在子女年幼時已經要灌輸正確的理財觀念，而且自小就要落實執行，長大後才可易輕鬆擺脫貧困，繼而踏上富足之路，回饋雙親。

那麼，小孩子應該幾多歲就要學理財呢？經常有父母有這樣的問題，他們都認同學習理財的重要，但覺得太早跟孩子「講錢」，會否令他們變得市儈，利字當頭，而失去應有的童真。況且，小小年紀學理財，是否真的明白箇中真締？當然，水能載舟，亦能覆舟，及早向孩子灌輸理財概念，是希望他們自小便有相關的認知，打好基礎。至於最終教出甚麼成果，就視乎家長的功力，以及他們向孩子傳授「正統心法」，還是「旁門左道」了。

根據香港投資者委員會委託香港教育大學於2019年更新的《香港理財能力架構》，小孩子在3至5歲已可開始進行簡單理財教育，包括培養儲蓄習慣、學習經別人同意才拿取別人的物品，以及好好看顧自己的物品等。換言之，小孩子3歲開始已可學習理財。而這個年紀的孩子，已開始對數字、多少、擁有權、分享交換等概念有一定認識，循循善誘下，已經可以有基本的理財觀念。

另外，英國劍橋大學的一份研究指出，大部分的理財觀念與習慣，會在年僅7歲時就定型。如果沒有在年輕時就打好基礎，未來要糾正就會變得更加困難。正所謂「三歲定八十」，一旦開壞了頭，要等到長大後才撥亂反正，肯定事倍功半。

事實上，家長們一直有意無意教導孩子理財概念，只是沒有將其系統化。舉個簡單例子，家長總會自小就教導孩子不可以搶其他小朋友的東西，就是讓孩子明白「擁有權」的概念，「不是所有東西、玩具、食物都是你的」，你想擁有想要的東西，就要利用一些方法，例如儲錢買、用自己現有的資源與其他人交換。

有了「擁有權」的概念後，進一步就可以讓孩子分清楚「想要」及「需要」。很多時孩子有個「人有我有」的觀念，見到其他孩子有一樣東西，他又會想擁有，但沒有考慮自己是否需要。孩子有這個想法，很大程度與他們對「成本」的概念模糊。如果他們未懂得所有東西都要用錢(成本)買回來的，他們就會以為得到所有東西都是理所當然，自然希望「全包」、「要咗先算」，連不需要的都想擁有，若盲目去滿足他們，一來會造成大量浪費，孩子亦不可能建立正確的理財觀念。

另外，當孩子有心愛的糖果及零食時，家長會提醒他們：「不要一次過吃光，儲起一些，將來還有得吃」，就是教孩子「積穀防饑」了。若孩子擁有以上的家教，已經是踏進理財的門檻了。

培養兒童的理財觀念是一個重要的教育任務，以下是一些建議來幫助父母教導孩子良好的理財習慣。

【1.與孩子討論金錢價值】

經常說明金錢的重要性和價值觀，讓孩子明白金錢是通過工作和努力得來的，並且需要明智地使用。經常聽到朋友說起，孩子見大人在銀行櫃員機提款時，以為鈔票就是這樣垂手可得，而忽略了家長要經過辛勤工作，才會有收入可以從櫃員機中提取。所以家長可以多與孩子分享自己的工作，如何賺取金錢。情況許可的話，不妨帶孩子到自己工作的地方，讓他們了解「錢從何來」。如果有家人、朋友經營商店，可以讓孩子親身參與一些簡單工作，明白「勞動與成果」的真締。

【2.設定目標和儲蓄計劃】

幫助孩子設定短期和長期目標，例如購買特定的玩具或者實現一些計劃。家長可以鼓勵孩子定期儲起部分零用錢，一來不會讓他們自小就成為「月光族」，二來可讓他們感受到積少成多的威力。至於每年一次的「重大收入」--利是錢，家長可以幫助孩子「計數」，用幾多利是錢就可以滿足當時一些主要慾望，餘額就是好好放進「小金庫」，充實自己的儲蓄戶口。

【3.零用錢管理】

給予孩子一定的零用錢，並設定一些基本的支出和儲蓄要求。教導他們如何分配零用錢，例如一部分用作儲蓄；一部分用於購買自己喜歡的東西；一部分用於與親友分享，例如送禮物；一部分用於慈善捐款，回饋社會等。

【4.購物時的比較和價值觀念】

帶領孩子一起購物時，教導他們比較價格和產品的品質，讓他們明白價值觀念和選擇的重要性。家長要讓孩子明白，「最貴並不一定最好」。例如買玩具，我們應該買「最想玩、最好玩」的，而不是玩具店裡最貴的一件。至於購買生活用品時，亦要讓孩子參考「性價比」，如果用更高的價錢，買了超出自身需要的物件，就是浪費的行為。

【5.開設儲蓄帳戶】

幫助孩子開設儲蓄帳戶，教導他們如何存錢和管理帳戶。讓他們親自體驗存錢和利息的增長。另外，家長可以跟孩子作一些協定，鼓勵孩子有耐性及紀律地儲蓄，不會「今日儲五百，明日使一千」半途而廢。家長可以跟孩子約定，在儲蓄期滿取得利息時，讓他運用利息去買一些喜歡的東西，家長可以適量地作出補貼。一來可以讓孩子有一個儲蓄及理財目標，亦實實在在地讓他們感受到正確理財可以得到的回報。

【6.榜樣和教育資源】

作為父母，成為良好的理財榜樣，自己也要有良好的理財習慣。如果自己每月都「碌爆卡」，又如何說服孩子儲錢呢。另外，希望孩子知慳識儉，家長在生活細節中也要展現節儉慳家、不浪費的作風，孩子在這樣的薰陶下，相信長大後很難變成「大花筒」。此外，可以運用書籍、網路和其他教育資源來幫助孩子學習關於理財的知識和技能。

【7.孩子的責任和獎勵】

鼓勵孩子承擔一些責任，例如做家務或幫助鄰居，並給予相應的獎勵。這鼓勵了他們的努力和價值觀，並教導他們價值取決於工作的原則。

重要的是給予孩子在理財方面的自主權，讓他們學會自己做決策和承擔責任。同時，持續與孩子討論和回答他們的問題，提供指導和支持，以幫助他們建立良好的理財觀念。