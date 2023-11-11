【購物節】京東：平台新商家成交投月增逾5倍

京東宣布，截至目前，京東采銷直播累計觀看人數已突破3.2億。同時，今年京東11.11累計已有約300個品牌銷售破億元，新商家成交單量環比上月同期增長超過5倍，且大量品牌、商家仍保持著銷售高速增長趨勢。

京東零售CEO辛利軍在開放日上表示，京東的低價，始終是在為消費者提供更豐富的低價商品的同時，提供更有品質和服務作為支撐。京東采銷直播透過「不收坑位費、不收達人佣金」的方式，希望能夠讓品牌方、讓產業鏈上下游都能夠賺到錢，亦讓消費者可以最大程度的享受到實惠。

憑藉最具誠意的價格、最有吸引力的商品以及最貼心的服務，今年京東11.11充分點燃了全國消費者的購物熱情。京東百億補貼頻道的商品數量較618時提升2倍，頻道用戶規模亦較6月增長近5倍；京東9.9元包郵頻道內，上百個產業帶的海量源頭好物銷量突破百萬單；京東秒殺頻道成交額較9月環比增長近10倍。

在京東11.11一連串的亮眼成績背後，是消費者對京東低價舉措的認可，是廣大品牌、商家收獲增長的喜悅，更是消費市場彰顯的澎湃活力。經過今年京東11.11，京東的低價策略已經取得了階段性進展，京東的低價更加深入人心！