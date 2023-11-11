周樂樂：利好消息支持大市 　關注科技創新機會

過去一周，滬深兩市走勢持續好轉，重要指數中，僅上證50收跌，深圳指數漲幅達3.29%。申萬一級產業來看，22公升1持平8下跌，其中，升幅前三分別為傳媒（+5.28%）、電腦（+4.3%）與通訊（+4.13%），跌幅前三名為食品飲料 （-1.72%）、石油石化（-1.52%）與鋼鐵（-1.21%）。 數據來看，市場整體轉強，但是市場結構性行情非常明顯，資金明顯流向高成長的TMT產業，而流出通脹受益的產業。

國內方面，10月份經濟數據整體偏弱，製造業PMI與非製造業PMI意外回落加劇內需不足憂慮，CPI回落幅度高於預期引發通縮憂慮，進出口數據繼續負增長加劇外需不足憂慮等，這些驗證了 政府先前救市力道不足與效果不佳的預期。 因地產業蕭條與地產企業債務危機所引發的憂慮持續打擊市場主體的信心，尤其是萬科這種優秀的地產企業被曝出債務風險。

認為目前信貸、財稅等扶持政策是無法提振社會主體信心，金融問題必須透過金融手段去解決，非常認同10月底國內中央金融工作會議強調的金融是國民經濟的血脈、加速建設金融強國、全面加強 金融監理、防範化解風險、推動金融高品質發展等。 預計國內各部會與各地方政府部門把發展金融相關政策措施發布並落實執行，如：財政部將落實增發1兆元國債與新增2.7兆元地方債、證監會發布支持頭部券商做 強做大、國安部確定全面加強對金融市場監管且強調打擊做空者、滬深兩大交易所宣布優化再融資、監管限制券商發展DMA業務與場外個股融券規模、央行取消QFII與RQFII在 國家外匯管理局辦理資金登記的行政許可要求等，這些政策有利於穩市場、穩經濟。

另外，最近中美高層高頻會談，終於有重磅利好消息出現，除了中國採購美國農產品，美國可能允許改良版的高端晶片出售給中國等外，較重要的是習近平主席將赴美舉行中美 元首會晤，這是中美關係緩和的重要事件，這對處於金融困局與科技困局的中國來說是非常重要的利多。 此外，近日IMF上調今明兩年中國經濟成長預期，上調原因是中國第三季的成長表現強於預期以及最近中國政府發布的一系列政策。 認為這些資訊有助於增強國際資本對中國資產的信心，使A股、港股等風險資產的政策性底部進一步確立。

海外市場方面，巴以衝突並沒有讓原油進一步上漲反而出現明顯回落，加上，美國就業市場出現放緩與領先的經濟指標PMI出現較多的回落，使市場預期通脹回落，減弱聯準會繼續升息 的預期。 市場數據卻顯示聯準會12月繼續暫停升息的機率超過90%，明年4月可能會降息，這些變化利於風險偏好改善。 然而，上週開始聯準會官員鷹派言論逐步佔多數，尤其是主席鮑威爾強調若條件合適，將毫無遲疑地進一步升息，嚇到美股、美債出現下跌調整。 認為未來需要密切留意就業與通脹數據變化。

因為通脹不止，升息不止，高水準的美元利率仍是抑制美股市場表現的重要因素。 另外，通脹高踞不下與中美關係緊張、俄烏衝突、巴以衝突有關，其中，中美關係緊張是關鍵，若中美關係如預期緩和，那通脹預期將大大降低，全球市場將有正面的表現。

綜合來看，國內最近利好消息多多，市場做空的動力在減弱，市場獲得支持，可把握短期整體市場結構性行情，但是注意海外高利率因素影響。 策略上，繼續關注科技創新帶來投資機會，如：消費電子產業鏈、機器人產業鏈、智慧駕駛電動車產業鍊等科技創新的核心標的的投資機會，以及人工智能領先的互聯網科技企業與高端半導體企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂