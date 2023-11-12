梁肇晉：債券基金明年迎來轉勢

美股在本月初的漲勢開始現疲態。道指結束連續升勢，標普500和納指升幅收窄。市場開始消化聯儲局官員的鷹派言論，目前經濟前景存在高度不確定性，但如果通脹預期開始升溫，聯儲局仍將作出強而有力的回應。

聯儲局目前試圖避免金融危機等嚴重不利事件，在這種情況下，將採取謹慎措施，暫停加息。不過，避免通脹失控風險，如果貨幣政策反應無力，將使問題惡化，是不是加息正在評估中。

利率會持續更長時間的原因已經很明顯了，但還沒有得到投資者足夠的重視。低利率已經維持了這麼多年，現在聯儲局的利率趨高，估計會持續長時間，這顯然是一個重要問題。

美國及西方國家將陷入經濟衰退的機會率極大，市場估計若2023年沒有陷入衰退，明年也會陷入衰退。由中國出口往西方國家產品持續減少可以觀察得到。美國及西方國家避免經濟衰退的政策正在失去動力。

聯儲局自7月會議以來沒有加息，市場預計聯儲局在下個月的今年最後一次會議上也不會加息。5個月不加息將標誌著聯儲局緊縮周期趨向結束。如陷入衰退，下一步將是降息，債券基金明年有機會迎來轉勢。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉