鄺紫珊：加息周期尾聲　美科技股睇高一線？

美國聯儲局步入加息尾聲的意向已十分明確，明顯讓市場擔憂減輕，經濟硬著陸的預期也逐漸減弱。根據以往加息週期統計，納斯達克指數在加息結束後的三個月至六個月，其上升機會率相對高，平均上升幅度更達一成以上。踏入加息尾聲，可不妨考慮布局美國科技股作中線投資。

有數據顯示，納斯達克指數在過往五次加息結束的前後，除了2000年加息結束後遇到科網股爆破導致股市重挫，其餘四次在加息前後三至六個月股市的上升平均升幅達雙位數。

最近與AI族群相關類股已集體反攻轉強，以整個半導體產業而言，似乎最壞的時間已經過去。 近期美國科技股財報表現強勁，隨着AI晶片銷售前景亮麗，預期到2027年，AI晶片市場總規模可望突破1,500億美元。現階段AI晶片仍處於缺貨階段，美國晶片禁令所造成的中國需求缺口預期將由其他客戶補上，故一至二年內的AI訓練需求相信仍可應付，短期對中美雙方的衝擊相對有限。

生成式人工智能(AI)興起，以及疫情推動各產業的大規模數碼轉型，2024年科技前景仍有望繼續朝正向發展。生成式AI正為社會帶來發展與機遇，預估未來幾年這種生成式AI將衍生更龐大的商機。

美國推出的科技禁令，針對禁止高技術與人工智能相關的半導體被用作軍事用途，但有關措施並未對一般消費及通訊商品進行限制，對消費電子商品、汽車、工業、互聯網等半導體的影響相對較低； 儘管目前股市走勢仍然動盪，但AI發展步伐已不能停下，對市場已帶來支撐角色， 其中AI伺服供應鏈當中，屬於上游注重設計與研發的龍頭美國大型科技公司，其股份走勢將可望延續；現在的調整階段又是布局科技股的好時機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊