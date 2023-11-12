陳樂怡：恒指上升動力不強　萬七關見支持

內地10月經濟數據普遍乏力，繼官方製造業及非製造業PMI遜預期，CPI亦再陷負數，通縮壓力再現，內生增長動力不足問題凸顯。加上，內房債務危機反覆，不時引起投資者疑慮。未來一周留意美國10月CPI以及內地10月三頭馬車數據。大市成交再次縮減，港股通南向資金大致維持溫和淨流入，現階段上升動力不強，恒指料於17,000點見支持，上方阻力見於10月高位18,290點。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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