陳樂怡：恒指上升動力不強 萬七關見支持
2023年11月12日 09:00
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內地10月經濟數據普遍乏力，繼官方製造業及非製造業PMI遜預期，CPI亦再陷負數，通縮壓力再現，內生增長動力不足問題凸顯。加上，內房債務危機反覆，不時引起投資者疑慮。未來一周留意美國10月CPI以及內地10月三頭馬車數據。大市成交再次縮減，港股通南向資金大致維持溫和淨流入，現階段上升動力不強，恒指料於17,000點見支持，上方阻力見於10月高位18,290點。
板塊方面，市場憧憬債息見頂，生物科技股承勢而上。我們認為後續行業環境仍視乎利率走向及中美關係，但個別領域料可跑出。其中，禮來旗下糖尿病藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)批准用於減肥，減肥藥概念股熱潮延續，港股首選國內研發進度領先的信達生物(01801)。另外，藥明康德(02359)受惠降糖減肥藥GLP-1推動，在多鈦(peptide)藥物業務敞口擴大，有望成為全球第二大多鈦藥物的委託開發及製造服務商(CDMO)。公司是禮來減肥藥Mounjaro主要生產商，該藥物有望在第四季取得減肥治療的認可，建議關注。
個股推介方面，德昌電機(00179)截至9月底止中期業績優於預期，經調整純利上升66%至1.3億元，營業額升9%至19.37億元，主要受惠於汽車零部件營業額的強勁增長，惟部分受到消費用品及工業用品應用業務疲軟所拖累。毛利率顯著改善，主要得益於效率提升，平均售價上漲、原料成本及運費下跌等因素，相閞正面因素料於下半財年持續。期內自由現金流明顯提升。我們看好公司長遠受惠於汽車電氣化，以及透過自動化工序達至降本提效。估值上，現價對應24財年預測市盈率6.2倍，低於五年平均水平。目標價13元，止蝕價9.6元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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