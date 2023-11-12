英國今年避過經濟衰退　惟更大危機在後頭...

英國國家統計局日前公布第三季國內生產總值(GDP)按季持平，顯示英國經濟正陷入停滯不前局面，但就避免了經濟衰退在2023年內出現。然而，有專家警告英國經濟目前正瀕臨滯脹，令央行出招時進退兩難！

根據初步數值，英國經濟繼第二季增長0.2%後，第三季呈現零成長，好過經濟學家預期的下跌0.1%。若與2022年同期相比，英國Q3經濟增長0.6%，略高過市場預期的0.5%增幅。至於9月單月GDP則增長0.2%。以細項來看，第三季服務業產出按季減少0.1%，但被營建業產出的增長0.1%所抵銷。製造業則表現持平。

英國財政大臣Jeremy Hunt表示，高通脹仍是英國經濟增長最大障礙，9月通脹率仍高企6.7%。他提到，秋季報告將聚焦在如何藉由釋放投資、讓民眾重回工作崗位，以及改革公共服務、使經濟能再度健康增長。

Quilter Investors投資公司策略師Lindsay James表示，GDP數據反映英國經濟動能正逐漸放緩。雖然服務業強勁表現，讓9月GDP表現令人驚喜，但不足以抵銷先前的經濟疲弱。她警告英國經濟目前正瀕臨滯脹，也就是經濟增長停滯與高通脹並存的局面，這將使央行在面臨遏低通脹與提振經濟上陷入兩難。

凱投宏觀經濟研究機構首席經濟學家Paul Dales認為，雖然英國第三季GDP出現停滯，但由於經濟還不夠疲弱到可以迅速壓低通脹，意味英倫銀行2024年底前都無能力減息。