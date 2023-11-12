【業績前瞻】騰訊京東阿里本周放榜　科網巨頭如何對抗逆境？

論增長以騰訊跑出，市場估計撇除股份薪酬開支及投資公允價值變動等的經調整純利403.24億元人民幣(下同)，按年增長25.02%，主要基於視頻號和小遊戲等毛利較高業務改善利潤率，以及微信生態變現持續提升。

「企鵝」以遊戲成就「股王」地位，野村估計，國內遊戲收入按年增長5%，比上季「按年持平」改善，海外遊戲收入增速會增長16%，跟次季的19%相比略慢，雲計算收入按年增長卻只有3%，整個集團的亮點反而會是廣告業務，尤其是視頻號的貢獻將提高至12%。該行又稱，9月才發布自研語言大模型是較落後，但公司有微信作為核心的生態系統，非常有望拉近與其他科網股在人工智能(AI)上的差距。

股價疫後才破底的京東最被最淡，預計上季經調整純利為90.93億元，按年倒退9.43%，扭轉次季按年增長31.86%。中金、摩根士丹利及花旗不約而同估其上季收入按年僅增約1%，遠遠跑輸內地零售，原因是內地消費未復原之際，內房寒冬打擊電子產品及家電等銷售，京東市場份額較高，所受影響比阿里大。花旗續指，消費平淡及競爭激烈等將制約京東業績增長反彈，要關注管理層對盈利能力的評述。

阿里和京東無疑看消費情緒，而騰訊的前景再多一層陰霾，就是大股東Prosus又蓄勢沽售約1%的股份。野村建議騰訊加大力度回購，更好奇有否考慮直接從Prosus接貨，免得對方不停在公開市場減持。