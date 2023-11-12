【市場變天】日本投資者捨棄美債　全球資金流大洗牌？

全球債券市場一直都是比股市更龐大的資本市場，隨着發達經濟體的加息周期即將終結，由利率變化引發的資金流走向變化，足以撼動全世界。外媒分析指出，本周公布的美國財政部國際資本流動報告(TIC)將會是債市的重磅炸彈，市場正在觀望日本從8月開始大舉沽售美國企業債的現象是「曇花一現」，還是新趨勢的開始。

近幾個月來，隨着市場日本央行將退出超級寬鬆貨幣政策的猜測不斷增加，日本國債孳息率開始上升，這可能會刺激日本投資者將資金轉移回國內，以獲得更高的利息回報。數據顯示，日本投資者8月淨售出創紀錄的172億美元美國企業債券。

日本投資者傳統上是美國企業的最大買家，其此舉可能會減少全球市場流動性並增加波動風險。外媒引述兩位不願具名的銀行家表示，近幾個月來，包括日本在內的亞洲投資者對美國公司債務的需求已明顯疲軟。

財力雄厚的日本投資者對美國大企業債務的需求減少，可能會導致整體貸款費用進一步上升，而目前美國的企業已經面臨金融危機以來最高的融資成本。

德意志銀行歐洲和美國信貸策略主管Steve Caprio表示：「從很多方面來說，美國投資級債券的最大風險，在於日本央行在美國下一次經濟衰退之前將政策正常化。」 他指出，過去正正是由於日本資金不斷入市，才避免了此前債市回調時信用利差擴大，但如果日本貨幣政策回歸正常化，則這種購買美債的資金支持「在最需要的時候」不會再存在。