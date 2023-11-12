新盤銷售勢頭良好 NOVO LAND兩日沽80伙
2023年11月12日 21:30
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新盤銷情不俗，九龍區新項目收票反應勇躍，兩日已錄得1倍超購。新界屯門區項目開售16個月累計沽出逾2,700伙。其他地區新盤亦錄得個別成交。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩日沽出約80伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，第三輪銷售於周末兩日共沽出約80伙，成交價介乎343.69萬至1,005.99萬元，總成交額逾4.58億元，整個NOVO LAND系列項目由去年7月底開盤至今，不足16個月累積沽出約2,728伙。發展商形容，項目是2022至2023年最受歡迎新盤。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰暫錄逾200張入票
由恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周末開始收票。消息指，截至今(12日)晚上8時，項目於兩日內已錄得約200張入票，按日前首張價單提供100伙計，暫錄超額認購約1倍。而發展商亦指，項目位於尖沙咀的展銷廳及示範單位，兩日之內錄得逾6,000個參觀人次。
●西半山大學閣特色戶連車位售6,580萬元
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(12日)以招標形式售出平台特色單位，為第2座1樓A室，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，連419方呎平台，連同1個車位以6,580萬元成交，呎價約43,432元。據悉，項目兩周內沽出兩伙特色戶，而全盤至今累沽26伙，套現逾22.58億元。
●黃竹坑站晉環開放式戶704萬元連家具沽
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周日(12日)沽出1伙開放式戶，為2B座37樓D室，實用面積294方呎，享有南朗山的山景，連家具及裝修以704.4萬元成交，呎價約23,959元。該盤自上月底減價重推後，半個月內累售約18伙，吸金逾1.6億元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙 共涉1,214萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周日(12日)沽出兩伙，共涉1,214.64萬元。當中，2座26樓N室，為實用面積259方呎的一房戶，成交價為608.04萬元，呎價約23,476元。
●大埔白石角University Hill第2A期一房呎價約16,174元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，周日(12日)沽出漾景閣第1座5樓B8室，實用面積376方呎，一房連書房間隔，成交價608.14萬元，呎價約16,174元。
●何文田128 WATERLOO兩房呎價約27,596元
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周日(12日)沽出12樓B室，實用面積522方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,440.5萬，呎價約27,596元。據悉，新買家原本居住於尖沙咀，鐘情該盤單位間隔四正，享有西九龍開陽景觀，故「轉租為買」，購入上述單位作自用用途。
●啟德維港1號三房售1,880萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周六(11日)以1,880萬元售出2A座15樓A室，實用面積763方呎，屬三房一套連工人套間隔，呎價約24,640元。