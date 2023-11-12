新盤銷售勢頭良好　NOVO LAND兩日沽80伙

新盤銷情不俗，九龍區新項目收票反應勇躍，兩日已錄得1倍超購。新界屯門區項目開售16個月累計沽出逾2,700伙。其他地區新盤亦錄得個別成交。

●屯門兆康NOVO LAND第2A期兩日沽出約80伙

●長沙灣西洋菜北街曉柏峰暫錄逾200張入票

●西半山大學閣特色戶連車位售6,580萬元

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周日(12日)以招標形式售出平台特色單位，為第2座1樓A室，實用面積1,515方呎，屬三房三套間隔，連419方呎平台，連同1個車位以6,580萬元成交，呎價約43,432元。據悉，項目兩周內沽出兩伙特色戶，而全盤至今累沽26伙，套現逾22.58億元。

●黃竹坑站晉環開放式戶704萬元連家具沽

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周日(12日)沽出1伙開放式戶，為2B座37樓D室，實用面積294方呎，享有南朗山的山景，連家具及裝修以704.4萬元成交，呎價約23,959元。該盤自上月底減價重推後，半個月內累售約18伙，吸金逾1.6億元。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽兩伙 共涉1,214萬元

●大埔白石角University Hill第2A期一房呎價約16,174元

●何文田128 WATERLOO兩房呎價約27,596元

●啟德維港1號三房售1,880萬元