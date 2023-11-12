屯門上車盤勁蝕！時代廣場高層戶3年貶值21%

屯門上車盤再錄勁蝕個案。屯門時代廣場高層單位，剛以316.8萬元成交，物業約3年帳面貶值約20.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨18座低層1室，實用面積約475方呎，今年4月時放盤叫價約685萬元，8月再減至620萬元，10月底再減至598萬元，獲同區分支家庭客洽購，議價至528萬元成交，呎價約11,116元。

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九龍區

●美聯邱漢榮表示，荔枝角曼克頓山5座高層E室，實用面積約538方呎，最新叫價1,068萬元，減價128萬元，以940萬元成交，呎價約17,412元，新買家為外區客。是次成交價低於估價。

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新界區

●祥益袁思賢稱，屯門時代廣場E座高層5室，實用面積約272方呎，外區買家睇樓已超過1年，見近期樓價回落，無樓睇仍以316.8萬元入市，呎價約11,647元，原業主2020年以400萬元買入，帳面蝕讓約83.2萬元，樓價貶值約20.8%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋翠寧花園1座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，附設裝修及部分傢電，可即買即住，原業主增加議幅，減價10萬元，區內首置客於已補價毛由市場以490萬元購入自住，呎價約8,277元。

●中原丘漢偉稱，荃灣全‧城滙7座高層C室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享山景，原先開價1,100萬元，最近降價至1,000萬元，同類望山景單位罕見低於1,000萬元，終累減115萬元，以985萬元成交，呎價約18,798元。

●中原王勤學表示，元朗尚城8座低層F室新，實用面積約758方呎，三房連儲物房間隔，開價680萬元，減價50萬元，獲上車客以630萬元承接，呎價約8,311元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍名城1座南翼中層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，望山景，放盤3個月，叫價1,250萬元，終以1,120萬元沽出，減價130萬元，減幅達約10.4%，呎價14,268元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑5座低層B室，實用面積約755方呎，四房間隔，望園景，放盤半年，叫價780萬元，累減60萬元，獲買家以720萬元承接，減幅7.7%，呎價約9,536元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城2期9座低層H室，實用面積約538方呎，套三房間隔，放盤叫價870萬元，其後降至850萬元，用家最終以823萬元承接，累減47萬元，呎價約15,297元。

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