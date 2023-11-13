東方日報B1：華消費氣氛仍弱　雙11瘋購潮退卻

根據阿里披露的數據，雙11全周期(即10月25日晚上8時至11月11日晚上11時59分)，淘天集團的GMV、訂單量及參與商家等指標，較去年同期均錄得正增長。截至11月11日凌晨零時，402個品牌成交額突破一億元(人民幣‧下同)；3.8萬個品牌成交額按年增長超過一倍。

天貓雙11售賣期間，提供15%折扣的直降會場「官方立減」錄得2.1億個商品訂單，而專供源頭工廠性價比產品的會場「天天低價」則錄得近9,000萬個商品訂單。

淘天集團首席執行官戴珊表示，今年天貓雙11用戶規模創歷史紀錄，累計訪問用戶數超過8億；價格力效果明顯，三線以下市場用戶訂單較去年多1.4億筆，反映了其策略的成功，認為今年天貓雙11印證消費復甦的良好勢頭。

與此同時，京東公布，截至11日晚上11時59分，成交額、訂單量、用戶數均創新高，其中採銷直播總觀看人數突破3.8億；「9塊9包郵」、「京東百億補貼」、「京東秒殺」累計超過60個品牌銷售突破10億元，近兩萬個品牌成交額按年升超過3倍，新商家成交單量較上季增加逾5倍。

儘管今年各大電商均以「低價」作招徠，惟內地消費者對促銷活動開始麻木。貝恩公司早前調查發現，3,000名受訪內地消費者只有23%計劃在該促銷活動中增加消費，與2022年的24%相若，惟遠低於2021年的51%。該促銷活動始於2009年，隨後不同電商也舉辦同類活動，認為消費者的熱情減退，很大程度上與促銷活動的規模及逐漸成熟有關。

該機構又指，今年僅53%消費者表示對「雙11」感興奮，遠低於2021年的76%；另有71%表示，今年將削減或維持零售支出；零售商面對的挑戰不單是折扣疲勞，還有追求「抵買」趨勢。

內地官媒前年已說「成交額崇拜可休矣」，但增長強弱仍能左右市場信心。內媒則引述內地大數據公司星圖數據報道，10月31日至11月11日，綜合電商平台及直播平台累積銷售額為11,386億元，按年增長2.08%，電商部分跌1.12%至9,235億元，即增長是靠直播平台。

瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova表示，有迹象表明內地經濟活動第四季開始放緩，意味着政策制訂者需要保持高度警惕，以支持經濟復甦。他指，在美國利率上升和美元強勢的背景下，中國人民銀行一直不願在今年採取刺激措施，但12月有必要再次減息，料幅度為0.1厘，並額外降低存款準備金率0.25個百分點。

展望本周港股，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，中美關係，甚至美國政府停擺等問題迫在眉睫外，還有港股依舊正處於一頂低於一頂，一底低於一底的下降軌當中，加上外商直接投資（FDI）上季出現首個資金淨流出季度，規模達到118億美元，反映外資目前對港股興趣不大，預測恒生指數本星期有機會繼續尋底，波幅16,600至17,500點，認為手機設備、煤炭、石油和電訊等板塊較為可取。