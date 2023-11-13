R2C2王𤨢燊︰擬引入更多品牌　拓展服務式機械人

隨着自動化科技普及，機械人當道。「本地薑」機械人協作平台初創公司R2C2創始人王𤨢燊表示，公司主攻戶外使用的機械人，目前有12個品牌，陸續會有更多品牌加到平台，並有意將業務拓展至服務式機械人，正與台灣和日本等地的服務式機械人品牌洽商合作，預料2024年下半年有實際成果。

R2C2現有機械人品牌包括美國知名機械人公司波士頓動力(Boston Dynamics)、ANYbotics、宇樹科技等，他提到，現時兼容的品牌主要是四足機械人和履帶機械人，應用於建築、測量、土木工程等行業，以進行岩土或勘探等工作。

他指出，公司不會生產機械人，而是軟件、系統研發，透過平台模式控制不同生產商的機械人，充當機械人和使用方的橋樑，並因應各戶要求，增強部分功能，完善其操作系統，以調校至切合實際業務環境的需要。

他舉例指，有人在商場內倒瀉咖啡，巡邏機械人發現事件，但基於功能限制，並不會清理現場，要叫清潔機械人處理。只要有關的機械人接入公司平台，便可以進行自動化管理，從而讓機械人的價值更好地發揮出來。

事實上，戶外機械人與室內機械人構造有很大差異。王氏認為，同一品牌難以生產所有種類的機械人，隨着勞工市場人手短缺，相信機械人的應用場景會愈來愈多，換言之市場上的機械人品牌會更多，對平台控制的需求會更大。

該公司於2020年成立，至今尚未向機構投資者融資。他透露，有意在2024年啟動種子輪融資，惟現時仍在初步籌劃階段，「幾時做到睇緣份」。