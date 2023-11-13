保誠財險莫玉鶯︰今年颱風相關索償未及2018年「山竹」

一場「500年一遇」的暴雨在9月份蹂躪香港各區，洪水淹浸對市民安全及財物損失之威脅，保險業界人士曾估計這次損失可能大過2018年的超級颱風「山竹」，不過，保誠財險總經理莫玉鶯表示，這場暴雨連同月內的「蘇拉」及「小犬」颱風相關的一般保險(GI)索償嚴重程度未至於超越當年，目前亦沒有壓力去調整保費。保誠港區一般保險業務上半年增長兩成後，她預期全年的勢頭得以維持。

保誠財險總經理莫玉鶯接受本報訪問時表示，公司仍在觀察事件所造成的損失，暫時計及旅遊、家居及汽車保險等，三宗惡劣天氣事件的影響都不及「山竹」，而且該企車險主要照顧現有客戶居多。她亦分享，9月家居保險的新生意按年增近六成。

那麼市民是否需要擔心加保費呢？她表示，進行產品定價時已考慮了類似事件，所以並沒有因為某一個案而特別加價，反而公司會不時審視現有保障能否全面照顧客戶需要，屆時進行評估的話，則不排除會加價，目前沒有壓力去調整保費。

受惠通關後港人一窩蜂外遊帶動旅遊保險增長，該企的一般保險業務毛保費上半年按年增長兩成，增幅較市場的3.1%為高。她預期全年的勢頭得以維持，並期望在理財顧問人手的增長及服務優化，帶動明年仍有一個不俗的(decent)增長。

現時保誠的個人一般保險貨架上有22隻產品，覆蓋旅行消閒、意外、家居和寵物三大類別，莫坦言，香港人買旅遊保險意識比較強，反而是家居保險等方面的意識不足，「可以做的空間還有很多」。

莫玉鶯表示，有別於壽險，一般保險是更加「Needs-driven」(需求驅動)，需求確實有一個「框架」限制着，可是跟壽險是「完美的組合」，幫助客戶保障不同的時刻。觀乎保誠有逾半一般保險客戶，同時都是其壽險客戶，且由一般保險帶動壽險的生意在上半年增長了34%，她表示希望可以投放更多資源，從客戶角度來優化服務及產品，給予客戶一個全方位保障方案。

去年才推出的寵物保險上半年新生意增長42%，莫表示，市場反應不錯，但表現「可以更加理想」，打算明年推出寵物保險「更新版」。她說，為了可以讓「毛孩」的「主人」不論索償與否，都記得中介人及保險公司，現時的寵物保險包裝是有些不同，例如把寵物的相片及名字放在保單裡，而這些特點都會繼續作優化。

她又表示，今年開始公司推出很多壽險聯乘一般保險的推廣及優惠，之前則針對一般保險的現有家庭客戶推出危疾推廣，明年首季則將會針對50歲以上的黃金族群，希望把握「扣稅三寶」季節的時機。