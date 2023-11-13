港股黑期高水過百點　油價上周累挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.07%，報105.79；港匯見7.8106；離岸人民幣(CNH)報7.3071；美元兌日圓處151.49；歐元報1.069，英鎊報1.2228。金價處1,938.28美元。布油報81.25美元，紐油報76.91美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報3.7萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水超過100點。

●道指上周五(10日)收報34,283點，升391點或1.15%；標指收報4,415點，升67點或1.56%；納指收報13,798點，升276點或2.05%。全周累計，道指、標指、納指分別上升約0.7%、1.3%和2.4%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,290點，升86點或0.5%。

●11月恒生指數夜期收報17,316點，升87點，高水113點，成交13,542張。

●紐約期油上周五收報每桶77.17美元，升1.43美元或1.9%，全周累跌4%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.43美元，升1.42美元或1.8%，全周累跌4%。

●紐約期金上周五收報每安士1,937.7美元，跌32.1美元或1.6%。全周累跌3%。

●英國富時100指數上周五收報7,360點，跌95點或1.28%；德國DAX指數收報15,234點，跌118點或0.77%；法國CAC指數收報7,045點，跌68點或0.96%。

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