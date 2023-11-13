歌禮製藥展示ASC22 IIb期擴展隊列期中結果

ASC22單藥結合NAs背景治療顯示出了統計學意義的HBsAg顯著下降，且24週治療後，21.1%(4/19)的患者實現HBsAg清除。ASC22可接受的安全性以及皮下注射的便捷給藥方式，使其有望成為有前景的治療慢性乙肝的免疫療法。

ASC41的活性代謝物ASC41-A在美國和中國健康受試者以及NAFLD患者中的藥代動力學相似。ASC41表現出顯著降低了脂肪。ASC41表現出了令人滿意的安全性和耐受性。ASC41/ASC41-A與強效CYP3A4抑制劑或誘導劑的藥物－藥物相互作用弱，顯示出其相較其他處於後期臨床開發階段的甲狀腺激素受體β(THRβ)激動劑的競爭優勢。ASC41/ASC41-A與最常用的抗抑鬱藥物和他汀類藥物之間產生具有臨床意義的藥物－藥物相互作用的可能性小，表明其可在NASH患者中廣泛使用。ASC41目前正在開展一項為期52週的II期試驗，用於治療活檢證實的NASH患者。