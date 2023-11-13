【高盛推介】騰訊、阿里、京東業績本周公布 業績前點部署？
2023年11月13日 11:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於本周三(15日)公布業績的騰訊，上周五跌約1.3%，今早(13日)則低開約0,2%後隨即反彈，但及後再度下跌。現報302.6元，輕微下跌不足0.1%。有券商料騰訊今年第三季，總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。
阿里巴巴上周五失守80元水平，跌約3.1%，今早開市重上80元水平後升幅收窄。現報79.75元，升約0.2%。阿里亦將於本周四公布截至今年9月底止的2024財年第二財季度業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎403.51億至439.6億元人民幣，按年增加19.3%至30%。
將於明日(14日)公布業績的京東集團，上周五失守100元關口，跌約3%，今日早段曾重上100元。現報99.3元，升約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金持續吸納，上周二至上周五皆錄得資金流入，合共約1,550萬元。
阿里方面，好倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約2,490萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約330萬元。
京東方面，好倉於上周四及上周五共錄得約140萬元資金流入。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約30萬元。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、行使價345元以下、3個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.6倍，中期輕微價外。
騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、行使價265元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽17801，行使價264.8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.2倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
投資者如看好阿里，中期輕微價外選擇可留意高槓桿、高敏感度阿里購(20222)。高槓桿選擇可留意阿里購(20265)。低面值選擇可留意阿里購(18131)。投資者如看淡，可留意屬中期的貼價阿里沽(18460)。
阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿7.0倍，中期輕微價外、高槓桿、高敏感度。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.6倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿值。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿8.4倍，低面值。
阿里沽18460，行使價84.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.5倍，中期、貼價。
京東購20560，行使價138.98元，2024年05月30日到期，實際槓桿6.2倍，中年期、貼價。
京東購19443，行使價143.53元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.9倍，低面值、高槓桿。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率18.3倍。
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率12.0倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率7.7倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率13.7倍。
阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率7.0倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。
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