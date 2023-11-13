【高盛推介】鮑威爾表示或將再次加息 美股靠穩
2023年11月13日 12:10
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲主席鮑威爾日前表示，若通脹保持高企及經濟增長保持強勁，將有機會繼續再次加息。美聯儲理事鮑曼表示，若數據顯示抗通脹進展停滯或未能及時回落至2%，將在美聯儲未來會議中支持加息。
美股上周五靠穩，納指突破15,500點水平，收市升341點或約2.3%。道指則突破34,200點水平收市，升391點或約1.2%。標指上周五亦上升，升50點或約1.2%。
蘋果公司(AAPL)於上周五亦做好，曾高見186.56美元的近期高位。收市報186.4美元，升約2.3%。日前蘋果公司被調查機構評為全球頂尖品牌榜單首位。
字母公司(GOOGL)於上周五反彈，收市報132.59美元，升約1.8%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於上周三及上周四錄得資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約900萬元。
道指方面，好倉於上周四錄得資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周五獲轉向流入，上周5個交易日計則共錄得約730萬元資金流入。
標指方面，淡倉於上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約210萬元。
投資者如計劃部署納指認購證，可留意屬中期的低街貨納指購(10071)。
納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿8.5倍，中期、低街貨。
投資者如計劃部署納指認沽證，需注意今年12月份到期的產品亦開始變得短期，時間值損耗會加快。因此可考慮轉移留意明年3月份到期、輕微價外、低街貨產品。中期選擇可留意輕微價外納指沽(10054)。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿11.2倍，中期、輕微價外。
投資者如計劃部署道指淡倉，可留意屬中長期的輕微價外道指沽(10002)。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿8.9倍，中長期。
投資者如計劃部署標指淡倉，可留意屬的中年期標指沽(10081)。
標指沽10081，行使價3,588點，2024年06月2210日到期，實際槓桿9.5倍，中年期。
蘋果公司及字母公司認股證條款：
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.7倍。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿5.9倍。
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.6倍。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.4倍。
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