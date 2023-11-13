宣傳噱頭？買Cybertruck要簽「限售令」　違者要受罰...

電動車龍頭特斯拉(Tesla)的新產品Cybertruck將於本月底開始交車，由於嚴重供不應求，為了新車可落入真正Tesla粉絲手中，而非被用作炒賣圖利，訂購條款表明交車後1年內禁止轉售，違者將會被罰款5萬美元(約39萬港元)，甚至終身不能再購買Tesla其他車款。

外媒報道，Cybertruck已接獲超過190萬輛的訂單，較後落訂的消費者需要輪候4至5年才收到車。值得注意的是，訂購條款中提到：「Cyber​​truck最初為限量發行，您是否同意在車輛交付日期後的一年內，不會出售或試圖以其他方式出售車輛」。車主若有任何無法預估的原因必須轉售，Tesla將提供其他處理方案。

據悉，Cybertruck車主需要書面通知Tesla，並給予合理時間讓Telsa決定是否回購車輛。至於最終回收價，將按照價單上的車價，扣除包括行駛里程乘以每英里0.25美元、合理磨損、維修車輛至符合Tesla標準所需要的費用等。

但假如車主違反上述規定，Tesla可以依照條款阻止車輛轉讓所有權，並要求車主支付5萬美元違約金或因轉售取得的代價，以金額較高者為準。