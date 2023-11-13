陳政深：注碼宜捨弱取強

港股上周連跌四個交易日，恒生指數全周跌逾四百點，扭轉對上星期的反彈趨勢。走勢上，恒指已確認受制於50天線，意味整體走勢或會轉差，加上市場對美國息口走勢的預期有轉鷹跡象，目前對權重股及弱勢股實未宜進取，而應偏向押注強勢股。

走勢上，股份已突破12元的阻力位，如有足夠動力上破5月份的13.28元阻力，或可進一步上望2021年的雙頂，即16元左右的水平，以11.4元為止蝕參考，現價具一定值博率。

艾德金融董事 陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）