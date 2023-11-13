陳政深：注碼宜捨弱取強
2023年11月13日 14:26
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港股上周連跌四個交易日，恒生指數全周跌逾四百點，扭轉對上星期的反彈趨勢。走勢上，恒指已確認受制於50天線，意味整體走勢或會轉差，加上市場對美國息口走勢的預期有轉鷹跡象，目前對權重股及弱勢股實未宜進取，而應偏向押注強勢股。
濰柴動力(02338)主要從事生產及銷售柴油機、相關零部件、汽車及其他主要汽車零部件等。集團早前公佈季度業績後股價反覆造好，按中國會計準則，截至九月底止首三個季度，營業額上升22.9%，至1603.83億人民幣，純利增長96.3%，至65.01億人民幣。單計第三季，純利升幅達1.8倍，至26億人民幣，收入542億人民幣，按年增長近24%，按季亦有近3%的增長，反映集團的發動機，以及汽車及汽車零部件業務，季內受惠整體行業復甦。
此外，集團旗下濰柴新能源動力科技 早前與比亞迪(01211)旗下企業合組濰柴弗迪電池有限公司，經營範圍包括電池製造，電池銷售，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用等，意味在傳統柴油機以外，集團亦因應行業趨勢，發展新能源動力業務。
走勢上，股份已突破12元的阻力位，如有足夠動力上破5月份的13.28元阻力，或可進一步上望2021年的雙頂，即16元左右的水平，以11.4元為止蝕參考，現價具一定值博率。
艾德金融董事 陳政深
（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）