廖嘉豪：澳洲經濟強韌　助澳元跑贏大部份非美交叉盤

花旗分析員再次上調澳洲居民消費價格指數(CPI)預期和包括樓價及單位勞動力成本等的經濟前景。2024年澳洲頭3個季度基本CPI平均調高0.2個百分點，明年年尾按年升幅達3.5%，2024年季度核心CPI平均調高0.1個百分點，明年年尾按年升幅達3.3%。澳洲通脹由內部因素推動，勞工成本持續上升加上生產力仍然較弱令通脹維持高黏性，因此有必要繼續收緊貨幣政策，當大部份央行已結束其加息週期，花旗分析員預期澳洲央行在2024年2月再加息25個基點，利率由目前4.35%提高至4.60%，預期澳洲央行亦將是最後開始減息的主要央行之一。

與其他央行如聯儲局、歐洲央行、加拿大央行、紐西蘭央行、英倫銀行相比，澳洲央行限制性較少的貨幣政策立場允許國內經濟基本面尤其是勞動力市場保持疫後增長趨勢，有助緩和因加息而導致經濟衰退風險，令澳元處於相對有利位置。中國前景澳元的重要因素之一。在市場已經下調對中國2024年和2025年經濟增長前景的背景下，任何中國經濟的正面驚喜都將有利澳元。預期澳元中期或會跑贏美元、加元、紐元、英鎊及瑞士法朗。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪