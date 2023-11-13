許正宇：香港可滿足市場對綠色金融的龐大需求

財經事務及庫務局局長許正宇引述統計指，在未來30年，亞洲地區就氣候投資需要66萬億美元(約515億港元)，香港可透過作為國際金融中心的優勢作出貢獻，滿足市場對綠色金融的龐大需求，同時帶動自身經濟發展。

他指出，港府自2018年推出政府綠色債券計劃，至今發行約240億美元等值的綠色債券，涉及不同貨幣及年期，目的是建立市場基準，供潛在的綠色債券發行人參考，展示香港能夠提供一站式服務，是發行綠色和可持續金融產品的首選平台。他舉例指，今年初發行全球首批政府代幣化綠色債券，顯示香港能為創新的債券發行形式提供便利的法律和監管環境。

他指，除了推動金融發展，政府綠色債券募集所得的資金會用作為具環境效益的項目融資或再融資。另發行綠色零售債券將進一步促進市場發展，同時推動普惠金融，為市民提供回報穩定的投資選項，並可以參與和受惠於綠色金融發展。

他又提到，港府計劃好好利用金融科技的力量，推動綠色發展。本港約有1,000間金融科技公司和初創企業，與去年相比增長差不多四分之一。今年的《施政報告》提出在明年上半年推出專門為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃，為未被商業化的綠色金融科技提供前期資助，推動開發科技方案。