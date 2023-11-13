日圓企151.7水平　道期跌88點

2023年11月13日 16:19
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    美匯指數報105.76；港匯見7.8096；離岸人民幣(CNH)報7.3019；美元兌日圓報151.78，每百日圓兌港元低見5.143；歐元處1.0693；英鎊報1.2238。金價報1,937美元。布油報80.68美元，紐油報76.45美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨跌88點。
    ●恒生指數全日收報17,426點，升222點或1.3%。國企指數收報5,989點，升88點或1.5%；科技指數收報3,981點，升88點或2.28%。主板成交751.8億元。https://reurl.cc/v6xZk1
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