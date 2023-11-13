電商迴避「雙11」數據 有品牌成功跑出破歷年促銷紀錄...
2023年11月13日 20:49
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內地各大電商平台今年繼續沒有詳細交代購物盛事「雙11」商品交易總額(GMV)數據，市場遂估計數字並不理想，但個別品牌依然成功突圍而出。小米集團(01810)宣布，今年「雙11」促銷活動期間全渠道支付金額突破224億元人民幣，創歷年促銷紀錄。
消息曾帶動小米股價早段一度升3.61%，高見16.62元，之後升幅不斷縮水，臨近收市曾倒跌0.74%至15.92元，全日報16.22元，升1.12%；「北水」經港股通淨沽出2.45億元小米。
小米在社交平台宣布，旗下新手機小米14系列在「雙11」榮獲京東集團(09618)、天貓、拼多多及抖音4大平台的國產冠軍。有內媒更引述市場調查數據，由10月31日首銷至上周五(10日)，10日累計小米旗下小米14系列，全渠道總銷量高達144.74萬部，創下小米高端旗艦銷量紀錄。
著名分析師天風國際郭明錤重申看好小米，他之前預期小米第四季出貨量為出貨4,000萬至4,500萬部，按年或按季都增長約14%，關鍵在於小米在海外市場亦重拾成長動力。郭亦表示，小米在11月5至11日的內地手機周出貨量，位居國產手機出貨冠軍。
內地電商平台繼續低調行事，高盛估計阿里巴巴(09988)、京東以及拼多多的GMV增長分別為1%、3%、20%，又謂「雙11」日數愈來愈長，導致GMV的高峰更為平坦。至於券商花旗表示，消費者持審慎態度，加上有不同平台可以選擇，相信購物時間及開支被傳統市場及影片平台分攤。抖音商城周一(13日)公布，今年「雙11」GMV按年增119%。
另外，特步國際(01368)表示，集團在「雙11」累計GMV達到11億元人民幣，按年增長20%，當中主品牌錄高單位數增長。